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Цей спосіб допоможе вам відірватися від смартфона
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Часто в компанії друзів можна помітити людину, яка весь вечір проводить у своєму телефоні, відмовившись від спілкування. І така проблема трапляється все частіше, тому що звичка кожну свою вільну хвилину витрачати на смартфон прив'язується до нас все сильніше.
Однак розв'язати цю проблему можна, і кваліфікований психолог Дмитро Сінарьов знає як.
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Перше, що треба зробити в такій ситуації – "розбити" увагу людини, що "застрягла" в телефоні. Наприклад, ви можете дістати свій гаджет і запропонувати співрозмовнику на час відкласти телефони в сторону. І хоч би якою була його реакція, хоч не кілька секунд це зможе відвернути його увагу.
Друге – людина сама має усвідомити, що їй треба навчитися контролювати свою увагу. Тут хорошою альтернативою може стати фізична активність або прогулянка на свіжому повітрі. Але істотний мінус у цього способу теж є: це дає лише тимчасовий ефект. Фахівець також додав, що якщо людина в цілому більше любить віртуальне спілкування, ніж живе, то це може говорити про наявність серйозної психологічної проблеми.
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