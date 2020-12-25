5 продуктів, які можуть убити ваше лібідо

Зауважили, що з часом втрачаєте цікавість до заняття сексом. Цілком імовірно, що винним у цьому є ваш раціон. До вашої уваги 5 продуктів, які можуть убити ваше лібідо. Ними експерти рекомендують не зловживати!

Є продукти, які називають справжніми афродизіаками. Але є й ті, які можуть геть зовсім відбити у вас сексуальне бажання. Ними бажано не зловживати, щоб з вашого життя не зникли інтимні стосунки.

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1. Алкоголь. Хоча більшість людей вважають, що алкоголь допомагає їм у сексі, в довгостроковій перспективі він може вплинути на статевий потяг негативно. Вживання занадто великої кількості алкоголю може стати причиною появи еректильної дисфункції. Спиртне також знижує вироблення тестостерону.

2. Смажена їжа. Вона шкідлива і для здоров'я, і ​​для лібідо. Трансжири, що містяться у смаженій їжі, можуть збільшувати аномальне виробництво сперматозоїдів у чоловіків і викликати безпліддя або порушення вагітності у жінок.

3. Кава. Цей популярний напій дає додаткову енергії, але кофеїн також може мати негативний вплив на сексуальне життя. Підвищене занепокоєння та тривожність призводять до зниження лібідо і навіть впливають на загальний стан здоров'я.

4. Консерви. Коли справа стосується здоров'я, вживання консервованих продуктів – погана ідея. Вони містять BPA – хімічну речовину, яка була пов'язана з такими проблемами зі здоров'ям, як серцево-судинні захворювання і діабет другого типу. Часто консерви мають високий рівень натрію, який може зменшити приплив крові до важливих для сексу частин тіла.

5. Перероблені продукти. Вони позбавляють організм основних інгредієнтів, необхідних для сексуального здоров'я. Вживання великої кількості перероблених продуктів без достатнього числа білків і жирів може призвести до різних проблем, включаючи еректильну дисфункцію. Якщо ви хочете вести здорове статеве життя, потрібно дотримуватися здорового харчування.

Намагайтеся переглянути свій раціон, щоб ваше здоров'я було на висоті. А разом із ним не буде проблем, пов'язаних з інтимною сферою вашого життя!

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