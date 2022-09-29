Клопотенко розповів, як приготувати журек: рецепт смачного польського супу

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом польського традиційного супу – журека. Спробуйте приготувати й ви цю першу страву!

Цікаво, що при згадці польської кухні, на думку одразу ж спадає наваристий ароматний суп журек. Він є провідною першою стравою для поляків, як борщ для українців.

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У кожному польському регіоні журек має свої відмінності. Його готують з білими ковбасками чи ребрами, подають з сухариками, відвареним круто яйцем чи свіжою зеленню. Відрізняються і способи приготування закваски – з житнім борошном або хлібом. Наш польський журек буде з копченими свинячими реберцями, ковбасою та сметаною. Смакота!", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти на 6 порцій:

Для закваски:

100 г житнього борошна

400 мл води

сік ½ лимона

Для Журека:

2 л води

4-5 картоплин

2 цибулі

1/3 селери

1 морква

300 г копчених ребер

200 г варено-копченої ковбаси

100 мл сметани

2 ст. л. олії

2 зубчики часнику

2 лаврових листи

сіль та перець до смаку

Рецепт приготування Журека:

Для бульйону в каструлю влийте 2 л води та викладіть порізані довільними шматками овочі: 1/3 селери, 1 моркву та 1 цибулю. Додайте 2 лаврових листки, трохи посоліть та варіть 20 хвилин на середньому вогні. Наріжте картоплю середніми кубиками. Коли бульйон буде готовий, додайте її у каструлю до овочів. Зробіть засмажку. Наріжте другу цибулину маленькими кубиками. Розчавіть 2 зубчики часнику пласкою стороною леза ножа. Розріжте на сегменти 300 г копчених ребер, а 200 г варено-копченої ковбаси наріжте невеличкими кубиками зі стороною приблизно 1 см. Розігрійте пательню із 2 ст. л. олії та викладіть цибулю, часник, реберця та ковбасу. Смажте, допоки цибуля не стане м'якою. Для закваски висипте у миску 100 г житнього борошна та влийте 400 мл води. Вичавіть сік ½ лимона. Ретельно перемішайте віничком, аби не було грудочок. Поки відставте закваску. Дістаньте з бульйону шматочки моркви, цибулі та селери, вони вже віддали свої смаки. Перекладіть у каструлю засмажку. Коли бульйон закипить, додайте у нього закваску. Добре перемішайте, щоб не утворювалися грудочки. Додайте у каструлю 100 мл сметани та ще раз перемішайте. Скуштуйте журек та додайте за потреби ще солі та свіжомелений чорний перець. Подавайте суп теплим разом із сухариками або відвареним яйцем.

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