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Клопотенко розповів, як приготувати журек: рецепт смачного польського супу
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом польського традиційного супу – журека. Спробуйте приготувати й ви цю першу страву!
Цікаво, що при згадці польської кухні, на думку одразу ж спадає наваристий ароматний суп журек. Він є провідною першою стравою для поляків, як борщ для українців.
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У кожному польському регіоні журек має свої відмінності. Його готують з білими ковбасками чи ребрами, подають з сухариками, відвареним круто яйцем чи свіжою зеленню. Відрізняються і способи приготування закваски – з житнім борошном або хлібом. Наш польський журек буде з копченими свинячими реберцями, ковбасою та сметаною. Смакота!", – коментує Євген Клопотенко.
Інгредієнти на 6 порцій:
Для закваски:
- 100 г житнього борошна
- 400 мл води
- сік ½ лимона
Для Журека:
- 2 л води
- 4-5 картоплин
- 2 цибулі
- 1/3 селери
- 1 морква
- 300 г копчених ребер
- 200 г варено-копченої ковбаси
- 100 мл сметани
- 2 ст. л. олії
- 2 зубчики часнику
- 2 лаврових листи
- сіль та перець до смаку
Рецепт приготування Журека:
- Для бульйону в каструлю влийте 2 л води та викладіть порізані довільними шматками овочі: 1/3 селери, 1 моркву та 1 цибулю. Додайте 2 лаврових листки, трохи посоліть та варіть 20 хвилин на середньому вогні.
- Наріжте картоплю середніми кубиками. Коли бульйон буде готовий, додайте її у каструлю до овочів.
- Зробіть засмажку. Наріжте другу цибулину маленькими кубиками. Розчавіть 2 зубчики часнику пласкою стороною леза ножа. Розріжте на сегменти 300 г копчених ребер, а 200 г варено-копченої ковбаси наріжте невеличкими кубиками зі стороною приблизно 1 см. Розігрійте пательню із 2 ст. л. олії та викладіть цибулю, часник, реберця та ковбасу. Смажте, допоки цибуля не стане м'якою.
- Для закваски висипте у миску 100 г житнього борошна та влийте 400 мл води. Вичавіть сік ½ лимона. Ретельно перемішайте віничком, аби не було грудочок. Поки відставте закваску.
- Дістаньте з бульйону шматочки моркви, цибулі та селери, вони вже віддали свої смаки. Перекладіть у каструлю засмажку.
- Коли бульйон закипить, додайте у нього закваску. Добре перемішайте, щоб не утворювалися грудочки.
- Додайте у каструлю 100 мл сметани та ще раз перемішайте. Скуштуйте журек та додайте за потреби ще солі та свіжомелений чорний перець. Подавайте суп теплим разом із сухариками або відвареним яйцем.
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