Клопотенко розповів, як приготувати макарони з гарбузом: рецепт оригінальної пасти

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сезонного варіанту пасти. Спробуйте приготувати й ви такі макарони з гарбузом!

Приготуйте пенне з гарбузом, кардамоном та помідорами! Чудовий осінній варіант, поки триває сезон гарбуза.

І ще: Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом сочевичного супу

Певно ви чули про те, що пасту готують з гарбузом. Дійсно нічого нового в цьому немає. Але я, як завжди, вирішив удосконалити звичний рецепт і додати кілька смакових акцентів. Що з цього вийшло, ви дізнаєтеся, якщо скористаєтеся моїм рецептом. Запевняю вас, що паста з гарбузом, кардамоном і томатами – це те, що ви ще точно ніколи не куштували. Це божественно смачно!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

200 г пасти пенне

150 г гарбуза

3-4 зерен кардамону

2 зубчики часнику

4 ст. л. оливкової олії

50 г сиру пармезан (тертого пармезану для кнелі й ще 30 г для подачі)

1 томат (великий)

1 гілочка базиліку

до смаку сіль і перець

Рецепт:

Гарбуз (150 г) наріжте невеликими кубиками, полийте 1 ст. л. оливкової олії, трохи присоліть, додайте зерна кардамону (3-4 шт.) і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Дістаньте, дайте трохи охолонути й перебийте гарбуз разом з кардамоном і 20 г тертого пармезану до отримання однорідної консистенції. За допомогою ложок сформуйте з гарбузової пасти невеликі кнелі. Томат (1 шт.) натріть на великій тертці. Пене (200 г) відваріть в підсоленій воді до готовності. Викладіть на тарілку, полийте оливковою олією (3 ст. л.), додайте томат, часник (2 зубчики), пропущений через прес, тертий пармезан (30 г), мелений перець і листочки базиліку (1 гілочка).

До теми: Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів