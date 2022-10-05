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Клопотенко розповів, як приготувати макарони з гарбузом: рецепт оригінальної пасти
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сезонного варіанту пасти. Спробуйте приготувати й ви такі макарони з гарбузом!
Приготуйте пенне з гарбузом, кардамоном та помідорами! Чудовий осінній варіант, поки триває сезон гарбуза.
І ще: Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом сочевичного супу
Певно ви чули про те, що пасту готують з гарбузом. Дійсно нічого нового в цьому немає. Але я, як завжди, вирішив удосконалити звичний рецепт і додати кілька смакових акцентів. Що з цього вийшло, ви дізнаєтеся, якщо скористаєтеся моїм рецептом. Запевняю вас, що паста з гарбузом, кардамоном і томатами – це те, що ви ще точно ніколи не куштували. Це божественно смачно!", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 200 г пасти пенне
- 150 г гарбуза
- 3-4 зерен кардамону
- 2 зубчики часнику
- 4 ст. л. оливкової олії
- 50 г сиру пармезан (тертого пармезану для кнелі й ще 30 г для подачі)
- 1 томат (великий)
- 1 гілочка базиліку
- до смаку сіль і перець
Рецепт:
- Гарбуз (150 г) наріжте невеликими кубиками, полийте 1 ст. л. оливкової олії, трохи присоліть, додайте зерна кардамону (3-4 шт.) і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
- Дістаньте, дайте трохи охолонути й перебийте гарбуз разом з кардамоном і 20 г тертого пармезану до отримання однорідної консистенції. За допомогою ложок сформуйте з гарбузової пасти невеликі кнелі.
- Томат (1 шт.) натріть на великій тертці. Пене (200 г) відваріть в підсоленій воді до готовності. Викладіть на тарілку, полийте оливковою олією (3 ст. л.), додайте томат, часник (2 зубчики), пропущений через прес, тертий пармезан (30 г), мелений перець і листочки базиліку (1 гілочка).
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