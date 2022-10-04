Клопотенко розповів, як приготувати конфітюр з гарбуза та апельсина: рецепт варення

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сезонного осіннього варення з гарбуза. Спробуйте приготувати й ви такий конфітюр з гарбуза та апельсина!

Свіжий гарбуз – овоч корисний, смачний та напрочуд універсальний. З нього можна приготувати салати, супи та навіть десерти.

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Потім використовуйте як смачне доповнення для брускет, начинки для пиріжків і здобних рулетів або просто куштувати, запиваючи ароматним чаєм чи кавою", – коментує кухар.

Інгредієнти на 700-800 г конфітюру:

1 кг гарбуза

2 великих апельсини

50 мл води

500 г цукру

Рецепт:

Підготуйте 1 кг гарбуза. Овоч помийте, очистьте від шкірки, розріжте навпіл та вийміть насіння. Наріжте невеликим кубиком. Візьміть два апельсини, помийте, з одного натріть цедру на дрібній тертці, не зачіпляючи білу частину, бо вона гірчитиме. Потім змініть шкірку з двох апельсинів та виріжте м'якуш. Це потрібно для того, щоб варення мало приємну текстуру без плівок цитруса. У каструлю з товстим дном викладіть порізаний гарбуз, додайте 50 мл води, 500 г цукру та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння і тушкуйте, періодично помішуючи, поки гарбуз не стане м'яким – приблизно 15 хвилин. Додайте апельсиновий м'якуш і цедру та тушкуйте ще 5 хвилин. Зніміть з вогню, залиште остигати за кімнатної температури, а потім подавайте до столу. Якщо хочете закрити конфітюр в банки на зиму, розкладіть його по стерильних банках та закатайте кришками. Зберігайте в прохолодному місці до року. Щоб урізноманітнити смак конфітюру, додайте в процесі приготування зірочку бодяну чи 2-3 шт. пряної гвоздики.

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