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Клопотенко розповів, як приготувати конфітюр з гарбуза та апельсина: рецепт варення

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Клопотенко розповів, як приготувати конфітюр з гарбуза та апельсина: рецепт варення - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сезонного осіннього варення з гарбуза. Спробуйте приготувати й ви такий конфітюр з гарбуза та апельсина!

Свіжий гарбуз – овоч корисний, смачний та напрочуд універсальний. З нього можна приготувати салати, супи та навіть десерти.

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Потім використовуйте як смачне доповнення для брускет, начинки для пиріжків і здобних рулетів або просто куштувати, запиваючи ароматним чаєм чи кавою", – коментує кухар.

Інгредієнти на 700-800 г конфітюру:

  • 1 кг гарбуза
  • 2 великих апельсини 
  • 50 мл води
  • 500 г цукру

Рецепт:

  1. Підготуйте 1 кг гарбуза. Овоч помийте, очистьте від шкірки, розріжте навпіл та вийміть насіння. Наріжте невеликим кубиком.
  2. Візьміть два апельсини, помийте, з одного натріть цедру на дрібній тертці, не зачіпляючи білу частину, бо вона гірчитиме. Потім змініть шкірку з двох апельсинів та виріжте м'якуш. Це потрібно для того, щоб варення мало приємну текстуру без плівок цитруса.
  3. У каструлю з товстим дном викладіть порізаний гарбуз, додайте 50 мл води, 500 г цукру та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння і тушкуйте, періодично помішуючи, поки гарбуз не стане м'яким – приблизно 15 хвилин.
  4. Додайте апельсиновий м'якуш і цедру та тушкуйте ще 5 хвилин. Зніміть з вогню, залиште остигати за кімнатної температури, а потім подавайте до столу.
  5. Якщо хочете закрити конфітюр в банки на зиму, розкладіть його по стерильних банках та закатайте кришками. Зберігайте в прохолодному місці до року.
  6. Щоб урізноманітнити смак конфітюру, додайте в процесі приготування зірочку бодяну чи 2-3 шт. пряної гвоздики.
Клопотенко розповів, як приготувати конфітюр з гарбуза та апельсина: рецепт варення - фото 513988

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