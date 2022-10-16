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Клопотенко розповів, як приготувати картопляні пундики: рецепт української кухні
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом традиційної української кухні. Спробуйте приготувати й ви такі смачні картопляні пундики!
Євген Клопотенко пропонує приготувати українську страву – картопляні пундики з курячою печінкою. До слова, ви можете урізноманітнити начинку. У цьому рецепті пропонують обрати курячу печінку зі смаженою цибулею, проте пундики будуть смачними й з яловичою печінкою, й з м'ясним фаршем. А якщо готуватимете їх у піст, то спробуйте начинки зі свіжих чи сухих грибів, тушкованої капусти, відвареного гороху чи квасолі.
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Найкраще пундики смакуватимуть теплими, бо будуть хрусткими ззовні та ніжними в середині. Якщо є бажання. до них можете подати сметану або густий йогурт без підсолоджувачів, дрібно нарізати зелень петрушки, кропу та додати дрібку солі. Вийде неймовірна смакота", – коментує Клопотенко.
Інгредієнти для тіста:
- 3 великі картоплини
- 1 яйце
- 2 ст. л. борошна (+для підпилу)
- 10 г пресованих дріжджів
- дрібка цукру
- 1 л соняшникової олії для фритюру
- сіль до смаку
Інгредієнти для начинки:
- 250 г печінки курячої
- 1 цибуля ріпчаста
- 2 ст. л. соняшникової олії
- сіль до смаку
Рецепт картопляних пундиків:
- Візьміть 3 великі картоплини, добре помийте, очистьте щіткою від ґрунту, перекладіть в каструлю, залийте водою, посоліть та зваріть картоплю "в мундирі" до готовності. Потім викладіть із води в тарілку, залиште повністю охолоджуватися та очистьте від шкірки. Картоплю перекрутіть через м'ясорубку.
- Помийте 250 г курячої печінки, перекладіть в каструлю, налийте води, посоліть та варіть 10 хвилин. Потім трішки охолодіть та перекрутіть через м'ясорубку.
- Цибулю очистьте, наріжте дрібним кубиком та посмажте на пательні з 2 ст. л. соняшникової олії до її м'якості. Додайте на сковороду перекручену печінку. Все перемішайте, посоліть та поперчіть суміш до смаку.
- Додайте до місткості з картоплею 2 ст. л. борошна, 10 г пресованих дріжджів, одне яйце та дрібку цукру. Замісіть тісто, яке не липне до рук та на 1,5 години поставте його в холодильник, щоб воно піднялося.
- Вийміть тісто з холодильника. Почніть формувати пундики: спочатку зробіть з тіста невеличкі кульки, з них виліпіть кружальця, всередину покладіть начинку з печінки. Ретельно зліпіть краї тіста кожного пундика та зробіть з нього кульку.
- Налийте у фритюрницю чи каструлю з високими стінками 1 л соняшникової олії, добре розігрійте її. Дочекайтеся, поки олія не почне потріскувати й лише тоді опускайте по черзі пундики в місткість. Зменште вогонь і смажте далі на середньому вогні до золотистого кольору, щоб тісто добре пропеклося, а ззовні пундик не згорів.
- Виймайте кульки на тарілку з паперовим рушником, який одразу вбере всі залишки олії. Подавайте до столу за потреби з соусом.
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