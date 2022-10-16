Клопотенко розповів, як приготувати картопляні пундики: рецепт української кухні

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом традиційної української кухні. Спробуйте приготувати й ви такі смачні картопляні пундики!

Євген Клопотенко пропонує приготувати українську страву – картопляні пундики з курячою печінкою. До слова, ви можете урізноманітнити начинку. У цьому рецепті пропонують обрати курячу печінку зі смаженою цибулею, проте пундики будуть смачними й з яловичою печінкою, й з м'ясним фаршем. А якщо готуватимете їх у піст, то спробуйте начинки зі свіжих чи сухих грибів, тушкованої капусти, відвареного гороху чи квасолі.

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Найкраще пундики смакуватимуть теплими, бо будуть хрусткими ззовні та ніжними в середині. Якщо є бажання. до них можете подати сметану або густий йогурт без підсолоджувачів, дрібно нарізати зелень петрушки, кропу та додати дрібку солі. Вийде неймовірна смакота", – коментує Клопотенко.

Інгредієнти для тіста:

3 великі картоплини

1 яйце

2 ст. л. борошна (+для підпилу)

10 г пресованих дріжджів

дрібка цукру

1 л соняшникової олії для фритюру

сіль до смаку

Інгредієнти для начинки:

250 г печінки курячої

1 цибуля ріпчаста

2 ст. л. соняшникової олії

сіль до смаку

Рецепт картопляних пундиків:

Візьміть 3 великі картоплини, добре помийте, очистьте щіткою від ґрунту, перекладіть в каструлю, залийте водою, посоліть та зваріть картоплю "в мундирі" до готовності. Потім викладіть із води в тарілку, залиште повністю охолоджуватися та очистьте від шкірки. Картоплю перекрутіть через м'ясорубку. Помийте 250 г курячої печінки, перекладіть в каструлю, налийте води, посоліть та варіть 10 хвилин. Потім трішки охолодіть та перекрутіть через м'ясорубку. Цибулю очистьте, наріжте дрібним кубиком та посмажте на пательні з 2 ст. л. соняшникової олії до її м'якості. Додайте на сковороду перекручену печінку. Все перемішайте, посоліть та поперчіть суміш до смаку. Додайте до місткості з картоплею 2 ст. л. борошна, 10 г пресованих дріжджів, одне яйце та дрібку цукру. Замісіть тісто, яке не липне до рук та на 1,5 години поставте його в холодильник, щоб воно піднялося. Вийміть тісто з холодильника. Почніть формувати пундики: спочатку зробіть з тіста невеличкі кульки, з них виліпіть кружальця, всередину покладіть начинку з печінки. Ретельно зліпіть краї тіста кожного пундика та зробіть з нього кульку. Налийте у фритюрницю чи каструлю з високими стінками 1 л соняшникової олії, добре розігрійте її. Дочекайтеся, поки олія не почне потріскувати й лише тоді опускайте по черзі пундики в місткість. Зменште вогонь і смажте далі на середньому вогні до золотистого кольору, щоб тісто добре пропеклося, а ззовні пундик не згорів. Виймайте кульки на тарілку з паперовим рушником, який одразу вбере всі залишки олії. Подавайте до столу за потреби з соусом.

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