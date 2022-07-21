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Клопотенко розповів, як приготувати ікру з запечених овочів: рецепт смачної закуски

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Клопотенко розповів, як приготувати ікру з запечених овочів: рецепт смачної закуски - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ікри з кабачка, солодкого перцю, моркви, часнику і цибулі. Процес легкий – запекти та перетерти овочі. Спробуйте приготувати й ви!

Швидка та проста закуска, яку зможе приготувати будь-хто – ікра з запечених овочів. Кухар ділиться секретом, що овочі можна обрати будь-які. Він пропонує спробувати такі поєднання: солодкий перець, томати, гриби печериці, кабачок АБО баклажани, томати, кабачок і цибуля.

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Інгредієнти:

  • 1 кабачок
  • 1 морква
  • 1 солодкий перець
  • ½ ріпчастої цибулі
  • 2 зубчики часнику
  • 3-4 ст. л. соняшникової олії
  • ½ лимона
  • сіль і перець на смак
Клопотенко розповів, як приготувати ікру з запечених овочів: рецепт смачної закуски - фото 509952

Рецепт овочевої ікри:

  1. Візьміть 1 кабачок, 1 моркву та 1 солодкий перець, добре вимийте овочі, висушіть паперовим рушником, а після зробіть кілька проколів дерев'яною шпажкою. Посоліть і полийте соняшниковою олією. Овочі загорніть у фольгу й поставте в духовку запікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів.
  2. Коли овочі приготувалися, дістаньте з духовки й нехай остигають, а потім почистьте від шкурок моркву й солодкий перець.
  3. Моркву, солодкий перець і кабачок наріжте довільними шматками та перекладіть в чашу блендера, додайте 2 зубчики часнику й ½ ріпчастої цибулі. Перебийте всі інгредієнти до стану пюре.
  4. Заправте 3 ст. л. соняшникової олії, посоліть і поперчіть до смаку. Подавайте овочеву ікру охолодженою.

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