Клопотенко розповів, як приготувати гарбузову кашу: рецепт з рисом

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом української кухні з дитинства. Спробуйте приготувати й ви таку смачну гарбузову кашу з рисом та в'яленою журавлиною чи родзинками!

Євген Клопотенко пропонує приготувати ніжну та смачну кашу – гарбузову з рисом та в'яленою журавлиною. Важливо, що з круглозернистим рисом каша вийде однорідною та ніжною. Якщо використовувати, наприклад, басматі, дикий чи пропарений, то не вийде однорідна кашоподібна структура. Для такої гарбузової каші можна взяти пшоно, пшеничну, ячну та кукурудзяну крупу. Для любителів експериментів ще є перловка або булгур.

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Гарбуз для цієї страви можете вибрати будь-який. Якщо я купую цей овоч на ринку, прошу дати спробувати. Якщо в сирому вигляді гарбуз солодкий, відповідно, ця солодкість збережеться й після приготування. А ще я додав у гарбузову кашу в’ялену журавлину, ви ж можете використовувати родзинки, курагу та навіть шматочки сушеного манго", – коментує шеф-кухар.

Інгредієнти:

450 г очищеного гарбуза

200 мл води

350 мл молока

150 г рису

50 г вершкового масла

2 ст. л. цукру

1 паличка кориці

½ ч. л. солі

2 ст. л. в'яленої журавлини

мед опціонально під час подачі

Рецепт гарбузової каші з рисом:

Візьміть 450 г очищеного гарбуза та наріжте приблизно однаковими шматочками. Складіть гарбуз у каструлю, залийте 200 мл води. Рідина не повинна повністю покривати гарбуз. Накрийте кришкою, зробіть середній вогонь і тушкуйте приблизно 10 хвилин. Потім додайте 2 ст. л. цукру, паличку кориці, 350 мл молока та ½ ч. л. солі. Доведіть кашу до кипіння, а потім зменшить вогонь до середнього та накрийте кришкою. Варіть 5-7 хвилин. Всипте 150 г рису та рівномірно розподіліть, але не мішайте. Накрийте кришкою та готуйте 20-25 хвилин на повільному вогні. Дістаньте з каші паличку кориці, вона вже віддала свій смак. Додайте 50 г вершкового масла та перемішайте дерев'яною ложкою. Слідом за маслом додайте 2 ст. л. журавлини й теж перемішайте дерев'яною ложкою. Варіть ще 1-2 хвилини, потім зніміть із вогню й залиште на 15 хвилин. Якщо хочете, шматочки гарбуза можна акуратно розім'яти або залишити їх цілими. За бажання подавайте кашу з медом.

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