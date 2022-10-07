Клопотенко розповів, як приготувати гарбузовий крем-суп: рецепт першої страви

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом сезонного варіанту першої страви. Спробуйте приготувати й ви такий крем-суп з гарбуза та базиліка!

Приготуйте найкращий осінній крем-суп з гарбуза та базиліка. Це простий рецепт, але особливий – ніжний смак підкорить вас з першої ложки!

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Цей яскравий осінній овоч взагалі не варто оминати своєю увагою, адже ідей, що приготувати з гарбуза, ви завжди знайдете вдосталь. А суп – один з найлегших та найсмачніших варіантів", – коментує кухар.

Інгредієнти:

300 г гарбуза

2 картоплини

1 морква

400-500 мл молока

1-2 гілочки базиліку

гарбузове насіння на смак

сіль та перець на смак

Рецепт крем-супу з гарбуза з базиліком:

Очистьте 2 картоплини та морквину. Картоплю наріжте великими кубиками, моркву – півкружальцем. Нехай шматочки моркви будуть меншими за картоплю, бо і готується вона довше. Очистьте від шкірки та насіння 300 г гарбуза та наріжте такими ж кубиками, як і картоплю. Викладіть картоплю, гарбуз та моркву у каструлю та залийте 400 мл молока. Воно має повністю покривати всі овочі. Додайте сіль до смаку. Доведіть овочі до кипіння на великому вогні, потім зменште вогонь та готуйте ще приблизно 25 хвилин. Всі овочі мають бути м'якими. Коли овочі будуть готові, перебийте все занурювальним блендером до однорідної консистенції. Густоту крем-супу регулюйте молоком: якщо хочете більш рідку, додавайте його потроху. Але після цього суп потрібно ще раз прокип'ятити. Готовий суп розлийте по тарілках та додайте у кожну кілька листочків свіжого базиліку і насіння гарбуза до смаку. За бажання ще трохи посоліть та поперчіть.

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