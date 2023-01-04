Клопотенко приготував 3 намазки з кисломолочного сиру: рецепти, коли немає світла

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування смачних та швидких намазок для бутербродів. Перевага цих рецептів у тому, що вам не потрібна електроенергія. Спробуйте приготувати й ви вдома такі закуски!

Євген Клопотенко пропонує приготувати три намазки з кисломолочного сиру.

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Якщо у вас зникло світло, це не означає, що не можна приготувати щось смачненьке. Саме для таких випадків та і просто на кожен день я підготував для вас три прості рецепти намазок з кисломолочного сиру. Одна з них солодка, а дві інші солоні. Смакують зі свіжим хлібчиком, крекерами чи тостами. Спробуйте!", – коментує кухар.

Інгредієнти для солодкої намазки:

1 банан

330 г кисломолочного сиру 5%

150 г сметани 15%

2 ст. л. цукрової пудри

10 г ванільного цукру

Рецепт:

Для першої намазки перетріть через дрібне сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Поріжте кружальцями банан і додайте до сиру разом зі 150 г сметани, 2 ст. л. цукрової пудри та 10 г ванільного цукру. Ретельно перемішайте віничком, подавайте з печивом.

Інгредієнти для солоної намазки:

330 г кисломолочного сиру 5%

4 гілочки кропу

2 гілочки петрушки

дрібка коріандру

Рецепт:

Для другої намазки перетріть через сито 330 г кисломолочного сиру жирністю 5%. Помийте 4 гілочки кропу та 2 гілочки петрушки. Відділіть листочки від стебел та дрібно посічіть. Додайте зелень до сиру, додайте дрібку коріандру, сіль до смаку та перемішайте.

Інгредієнти для рибної намазки:

330 г кисломолочного сиру 5%

сардини в олії

½ лимона

Рецепт:

Для третьої намазки перетріть кисломолочний сир через дрібне сито. В окрему миску викладіть з банки сардини та добре розімніть виделкою. Вичавіть сік половини лимона та додайте цедру. Перекладіть до сиру та добре перемішайте до об'єднання.

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