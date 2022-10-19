Клопотенко показав, як приготувати закуску з лаваша і тунця: швидкий рецепт без світла

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився актуальним рецептом, для приготування якого не потрібне світло. Спробуйте приготувати й ви таку смачну закуску!

Євген Клопотенко пропонує приготувати оригінальну страву, яку можна швидко та легко приготувати без світла, – закуску з лаваша, тунця та норі.

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Зараз світло може зникати раптово і треба вчитися комфортно почуватися у нових обставинах. Навіть коли не вимикають електроенергію, уряд просить нас обмежувати її споживання, щоб стабілізувати роботу енергосистем. А комфортна їжа допоможе зберегти гарний настрій", – коментує кухар.

Інгредієнти:

2 лаваші

2 листи водоростей норі

200 г крем-сиру

2 огірки

1 банка тунця (80 г)

Рецепт:

Огірки (2 штуки) поріжте поздовжніми смужками. За бажанням можете очистити шкірку. Лаваші розпакуйте з герметичного пакування. Розгорніть та поріжте шматочками по розміру норі. Скропіть 2 листи норі невеликою кількістю води, щоб вони стали еластичними та добре загорталися. Розкладіть на лаваш. Змастіть листи норі тонким шаром крем-сиру. На дві порції використовуйте 200 г. На крем-сир розкладіть смужки порізаного огірка. Відкрийте банку консервованого тунця, розімніть його виделкою та тонким шаром розподіліть на лаваші. Заверніть лаваш у вигляді ролу та підсмажте на решітці гриля по хвилині з кожного боку. Можна використати електрогриль чи пательню гриль. Подавайте закуску до столу ще теплою.

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