Клопотенко показав, як приготувати яблучний пиріг на кефірі: найпростіший рецепт

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеального яблучного пирога на кефірі. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смачну випічку!

Євген Клопотенко пропонує приготувати яблучний пиріг на кефірі. Кухар зізнається, що йому подобаються максимально прості пироги, які можна швидко приготувати на сніданок. Один із таких – цей яблучний пиріг на кефірі! Все легко і просто, адже усі інгредієнти максимально зрозумілі, а для приготування не потрібен додатковий інвентар.

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Усі інгредієнти ви, швидше за все, знайдете в холодильнику. Як відзначають дієтологи, яблука – це не тільки смачний фрукт, але й корисний. Тільки уявіть, в одному невеликому яблуці – до 180 г, міститься 14% рекомендованої денної норми вітаміну С, 6% калію і 5% вітаміну К", – коментує кухар.

Інгредієнти:

2 яйця

200 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

250 мл кефіру

50 г вершкового масла (+ 20 г додатково для змазування форми)

250 г борошна

1 дрібка солі

1 ч. л. розпушувача

2-3 яблука твердих сортів

1 ч. л. меленої кориці

1 ст. л. цукрової пудри

Рецепт яблучного пирога на кефірі:

Духовку розігріти до 180 градусів. Змішайте в мисці 2 яйця та 200 г цукру. Використовуйте місткість достатнього розміру, щоб у ній помістилося все тісто. Додайте дрібку солі та 1 ч. л. ванільного цукру. Ретельно збийте суміш віничком. Додайте 50 г м'якого вершкового масла та перемішайте масу до отримання однорідної консистенції. Влийте в миску 250 мл кефіру. Знову перемішайте віничком до повного об'єднання. Додайте до маси 1 ч. л. розпушувача та перемішайте віничком. Просійте 250 г борошна через сито та додайте його в миску, постійно перемішуючи суміш віничком. Добре перемішайте масу до однорідного стану. Готове тісто повинно вийти досить густим, як дуже густа сметана. Візьміть форму для випікання діаметром 24-26 см і застеліть пергаментом. Змастіть форму всередині 20 г вершкового масла. Візьміть 2-3 яблука, помийте, наріжте часточками товщиною приблизно 0,5 см. Можете попередньо очистити яблука, а можете не чистити. Влийте все тісто в форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній. У разі потреби акуратно розрівняйте тісто в формі за допомогою столової ложки. На тісто викладіть часточки яблук віялом так, щоб вони зайняли всю площу пирога. Посипте яблука зверху 1 ч. л. меленої кориці та випікайте в духовці протягом 25-30 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Перед подачею посипте пиріг цукровою пудрою.

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