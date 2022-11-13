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Клопотенко показав, як приготувати яблучний пиріг на кефірі: найпростіший рецепт
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеального яблучного пирога на кефірі. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смачну випічку!
Євген Клопотенко пропонує приготувати яблучний пиріг на кефірі. Кухар зізнається, що йому подобаються максимально прості пироги, які можна швидко приготувати на сніданок. Один із таких – цей яблучний пиріг на кефірі! Все легко і просто, адже усі інгредієнти максимально зрозумілі, а для приготування не потрібен додатковий інвентар.
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Усі інгредієнти ви, швидше за все, знайдете в холодильнику. Як відзначають дієтологи, яблука – це не тільки смачний фрукт, але й корисний. Тільки уявіть, в одному невеликому яблуці – до 180 г, міститься 14% рекомендованої денної норми вітаміну С, 6% калію і 5% вітаміну К", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 200 г цукру
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 250 мл кефіру
- 50 г вершкового масла (+ 20 г додатково для змазування форми)
- 250 г борошна
- 1 дрібка солі
- 1 ч. л. розпушувача
- 2-3 яблука твердих сортів
- 1 ч. л. меленої кориці
- 1 ст. л. цукрової пудри
Рецепт яблучного пирога на кефірі:
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Змішайте в мисці 2 яйця та 200 г цукру. Використовуйте місткість достатнього розміру, щоб у ній помістилося все тісто.
- Додайте дрібку солі та 1 ч. л. ванільного цукру. Ретельно збийте суміш віничком.
- Додайте 50 г м'якого вершкового масла та перемішайте масу до отримання однорідної консистенції.
- Влийте в миску 250 мл кефіру. Знову перемішайте віничком до повного об'єднання.
- Додайте до маси 1 ч. л. розпушувача та перемішайте віничком.
- Просійте 250 г борошна через сито та додайте його в миску, постійно перемішуючи суміш віничком.
- Добре перемішайте масу до однорідного стану. Готове тісто повинно вийти досить густим, як дуже густа сметана.
- Візьміть форму для випікання діаметром 24-26 см і застеліть пергаментом. Змастіть форму всередині 20 г вершкового масла.
- Візьміть 2-3 яблука, помийте, наріжте часточками товщиною приблизно 0,5 см. Можете попередньо очистити яблука, а можете не чистити.
- Влийте все тісто в форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній.
- У разі потреби акуратно розрівняйте тісто в формі за допомогою столової ложки.
- На тісто викладіть часточки яблук віялом так, щоб вони зайняли всю площу пирога.
- Посипте яблука зверху 1 ч. л. меленої кориці та випікайте в духовці протягом 25-30 хвилин.
- Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Перед подачею посипте пиріг цукровою пудрою.
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