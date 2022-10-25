Клопотенко показав, як приготувати верещаку: рецепт реберець з української кухні

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом м'ясної страви з традиційної української кухні. Спробуйте приготувати й ви таку смачну верещаку – ребра з особливим соусом!

Євген Клопотенко пропонує приготувати українську страву – верещаку. Це традиційний рецепт смаколиків зі свинини.

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Ми вивчили кулінарні рецепти рідної кухні та ділимося з вами технологією приготування деяких, що, на нашу думку, були свого часу несправедливо забуті. Розкажемо як приготувати українську верещаку. В ній ароматні свинячі реберця, запечені у квасі зі спеціями та часником, вражають своїм напрочуд природнім та наваристим смаком", – розповідає Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

0,8-1 кг свинячих ребер

0,75-1 л квасу (темний хлібний)

1 головка часнику

2-3 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. орегано (материнка)

2 ст. л. борошна

50 г вершкового масла

1 ст. л. панірувальних сухарів

2-3 гілочки петрушки

сіль та перець до смаку

Рецепт верещаки:

Візьміть 0,8-1 кг свинячих реберець, помийте, наріжте по 1-2 сегменти та приберіть плівки та можливі сколи від костей. М'ясо посоліть і поперчіть. За допомогою преса або спеціальної терки подрібніть зубчики цілої головки часнику. На розігріту пательню додайте 2-3 ст. л. соняшникової олії та підсмажте свинину до рум'яної скоринки. Перекладіть обсмажені ребра у глибоку форму для запікання і притрусіть 1 ч. л. орегано. Влийте у форму з ребрами 0,75-1 л темного квасу. Поставте форму для запікання у розігріту до температури 180 градусів духовку та запікайте свинину з квасом протягом однієї години. Після цього готові реберця перекладіть в посуд і накрийте фольгою, щоб вони залишалися гарячими до подачі. Квас, що залишився від запікання, злийте в сотейник і випарюйте протягом ще 15 хвилин для створення густого соусу. Щоб соус згустів, додатково змішайте 2 ст. л. борошна з 50 г м'якого вершкового масла. Потроху додавайте суміш в сотейник, перемішуючи віничком, щоб соус залишався однорідним і без грудочок. При подачі ще теплі ребра полийте рясно соусом і присипте сухарями (1 ст. л.). За бажанням додайте листочки 2-3 гілочок петрушки.

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