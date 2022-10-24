Клопотенко показав, як приготувати шоколадний брауні з апельсином: простий рецепт десерту

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом шоколадного десерту – брауні з апельсином. Спробуйте приготувати й ви таку смакоту!

Євген Клопотенко пропонує спробувати оригінальне поєднання смаку – шоколаду та апельсину. А горіхове праліне доведе до ідеалу цей десерт.

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Комусь рецепт брауні, на перший погляд, може здатися складним, але запевняємо, що він один з найпростіших у вашому житті. Це чудова випічка до будь-якого святкового столу або до приємного чаювання з друзями чи рідними. Дуже добре буде смакувати такий десерт і з морозивом. Запевняємо – ви подасте десерт, кілька разів зморгнете – і залишаться самі крихти. Вологий та насичений шоколадний брауні має неймовірно свіжий аромат завдяки апельсиновій цедрі у тісті. А карамелізовані горіхи додадуть приємної хрусткості десертові", – коментує кухар.

Інгредієнти для тіста:

150 г темного шоколаду

50 г борошна

3 яйця

10 г какао-порошку

цедра одного апельсина

80 г вершкового масла (+для змащування форми)

5 г розпушувача

100 г цукру

Інгредієнти для праліне:

100 г ядер волоських горіхів

30 г цукру

Рецепт шоколадного брауні:

Розігрійте духовку до температури 180 градусів. У вогнетривку миску розкришіть 150 г темного шоколаду та покладіть 80 г вершкового масла. Встановіть миску на парову баню та розтопіть, перемішуючи віничком, до однорідної консистенції. Відставте миску, аби шоколад трохи охолов. В іншу миску вбийте 3 яйця та додайте 100 г цукру. Збивайте віничком, доки маса не стане однорідною та щільною. В третій мисці змішайте спочатку сухі інгредієнти: 50 г борошна, 10 г какао-порошку та 5 г розпушувача. Трохи перемішайте і змішайте з розтопленим шоколадом до однорідної маси. Поєднайте шоколадну суміш із яєчною, перемішайте силіконовою лопаткою. Ретельно помийте апельсин та натріть цедру у миску до тіста на тертці з дрібними отворами, ще раз перемішайте. Форму для запікання застеліть фольгою і змастіть вершковим маслом. Вилийте тісто у форму і поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин. Поверхня має взятися скоринкою та трохи потріскатися. Дістаньте брауні з духовки й дайте охолонути у формі. Для горіхового праліне подрібніть качалкою 100 г ядер волоських горіхів. Розігрійте суху пательню та підсмажте подрібнені горіхи 5 хвилин на невеликому вогні. Додайте 30 г цукру та почекайте, аби він розтанув, постійно помішуючи. Як тільки цукор розтане, одразу перекладіть карамелізовані горіхи на шар пергаменту, зверху накрийте другим шаром паперу. Розкачайте горіхи качалкою, щоб вийшов тонкий млинець. Дайте йому охолонути та покришіть. Наріжте брауні порційними шматочками та посипте праліне.

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