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Клопотенко показав, як приготувати шоколадні кекси з апельсином

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Клопотенко показав, як приготувати шоколадні кекси з апельсином - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування кексів та основі шоколаду та апельсину. Спробуйте приготувати й ви такий десерт вдома!

Євген Клопотенко пропонує приготувати шоколадні кекси з апельсином. Кухар наголошує, що темний шоколад з легкою гірчинкою стає тільки кращим, якщо додати до нього свіжу апельсинову цедру.

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Ловіть простий рецепт шоколадних кексів, що розтопить ваші шоколадні серденька. Ми обіцяємо, що ви закохаєтесь у ці кекси двічі. Перший раз, коли відчуєте їх п'янкий аромат, що доноситься з духовки, а другий – коли відчуєте цей божественний смак з терпкими нотками шоколаду і солодкістю апельсина", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 250 г борошна
  • 50 г какао-порошку
  • 100 г темного шоколаду
  • 1 ч. л. розпушувача (не амонійного)
  • 1 апельсин (сік та цедра)
  • 1 яйце
  • 200 г цукру
  • 100 г вершкового масла
  • 1 дрібка солі

Клопотенко показав, як приготувати шоколадні кекси з апельсином - фото 516662

Рецепт:

  1. Розігрійте духовку до 180 температури градусів. У невеликій мисці змішайте віничком спочатку сухі інгредієнти: 250 г просіяного пшеничного борошна, 50 г порошку какао і 1 ч. л. розпушувача.
  2. В іншій мисці змішайте 200 г цукру з одним яйцем і дрібкою солі. Перемішайте віничком до отримання однорідної маси.
  3. Апельсин добре помийте і натріть на тертці з дрібними отворами цедру в миску з яєчною сумішшю. Пам'ятайте, що нам потрібен тонкий шар цедри.
  4. Апельсин розріжте на дві половини та вичавіть з нього сік за допомогою преса для цитрусових або просто руками, відміряйте 120 мл. Якщо у вашому апельсині виявилося недостатньо соку, то розведіть його водою до потрібного об'єму. Влийте сік в миску з яєчною сумішшю і перемішайте до однорідності.
  5. Додайте в цю ж миску суху суміш з борошна, какао і розпушувача та ретельно перемішайте за допомогою віничка. Суміш повинна вийти однорідною, без грудочок і не дуже густою.
  6. Порубайте 100 г темного шоколаду ножем на дрібні шматочки. Ми рекомендуємо використовувати шоколад з 80% какао, він додасть дуже цікаву терпку нотку кексам.
  7. Розтопіть 100 г вершкового масла у маленькій каструлі, дайте йому трохи охолонути та влийте у тісто для кексів. Добре перемішайте.
  8. Додайте в тісто подрібнений темний шоколад і перемішайте, щоб всі шматочки рівномірно розподілилися в масі.
  9. На деко викладіть силіконову форму для кексів, вкладіть у неї паперові кошики та заповніть форми на 2/3 об'єму. Нам довелося заповнити паперові кошики майже до верху, бо вони були менші за висоту форми.
  10. Поставте деко з формою для кексів у розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин. Коли кекси будуть готові, дістаньте їх і дайте повністю охолонути в силіконовій формі. Вийміть кекси з форми й за бажанням посипте цукровою пудрою.

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