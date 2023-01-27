Клопотенко показав, як приготувати рогалики з варенням – традиційний український рецепт

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування традиційної української випічки – рогаликів. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту з варенням!

Євген Клопотенко продовжує популяризувати українську їжу. Тож кухар пропонує приготувати традиційну українську випічку – рогалик з варенням. І він запевняє, що це буде навіть смачніше, ніж у дитинстві!

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Цей рецепт в когось точно викличе приємні спогади з дитинства, як у мене. Пухкі, м'якенькі та запашні рогалики з варенням просто створені для того, аби ділитися любов'ю з рідними та друзями. Збережімо цю традиційну українську страву не лише у пам'яті, але й будемо готувати її вдома, бо українське – це круто, смачно та красиво!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

10 г живих дріжджів

175 теплого молока

1 ст. л. цукру

325 г борошна (+ для підпилу)

будь-яке варення до смаку

1 жовток

Рецепт:

Для опари влийте у миску 175 теплого молока, розкришіть 10 г живих дріжджів і додайте 1 ст. л. цукру. Легенько перемішайте і залиште на 10 хвилин під рушником. Коли опара підніметься, додайте до неї 325 г борошна і дуже ретельно вимішайте тісто. Залите на 1 годину в теплому місці для підйому. Тісто, що підійшло, ще раз обімніть та розділіть на 2 рівних частини. Кожну з них розкачайте у тонкий пласт, що за формою буде нагадувати краплю. На широкий край тіста викладіть варення та закрутіть у напрямку до вужчої частини. Так само зробіть і другий рогалик з варенням. Краї трохи закрутіть до середини, аби вийшла форма півмісяця. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть рогалики на деко, застелене пергаментом і залиште ще на 30 хвилин. Відділіть жовток від білка і змастіть жовтком рогалики за допомогою пензлика. Поставте запікатися у розігріту духовку на 30-35 хвилин. Дайте готовим рогаликам трохи охолонути й смакуйте з молоком чи філіжанкою ароматного чаю.

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