Клопотенко показав, як приготувати рагу з м'ясом: швидкий рецепт для мультиварки

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився актуальним рецептом, для приготування якого потрібна мультиварка. Спробуйте приготувати й ви таку смачну страву – рагу!

Євген Клопотенко пропонує приготувати оригінальну страву, яку можна швидко та легко приготувати у мультиварці – насичене та ароматне рагу.

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Восени ця страва смакує ідеально, бо зігріває, дає відчуття комфорту та насичує одночасно. Щоб не готувати основну страву й окремо до неї гарнір, згадайте про рагу. В цій страві можна поєднувати будь-які види м'яса та овочів на свій смак. Ми пропонуємо приготувати її з ніжного м'яса телятини та зробити це в мультиварці, аби спростити собі задачу", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти для рагу з м'ясом:

300 г телятини

1 морква

1 цибуля

4 середні картоплини

1 томат

½ солодкого перцю

1 зубчик часнику

1 ст. л. томатної пасти

500 мл води (або бульйону)

3 горошини духмяного перцю

3 лаврових листки

1 ст. л. олії

Інгредієнти для соусу ру:

100 г вершкового масла 82,5%

1 ст. л борошна

Рецепт рагу з м'ясом у мультиварці:

Очистьте від плівок 300 г телятини та наріжте великими кубиками. Налийте в чашу мультиварки 1 ст. л. олії та викладіть м'ясо. Обсмажуйте м'ясо приблизно 15 хвилин в режимі "Смаження". Тим часом підготуйте овочі: цибулю та ½ солодкого перцю наріжте невеликим кубиком, а моркву та томат кубиками зі сторонами 1х1 см. Візьміть 4 картоплини, очистьте та наріжте великими однаковими шматками. Зубчик часнику розчавіть лезом ножа. Зробіть соус ру для рагу: викладіть на пательню 100 г вершкового масла 82,5%, розтопіть та всипте 1 ст. л. борошна, перемішайте та обсмажуйте 1 хвилину. Розведіть у 500 мл води чи бульйону 1 ст. л. томатної пасти. Додайте 3 горошини духмяного перцю та 3 лаврових листки. До м'яса в мультиварку перекладіть порізані цибулю, моркву, картоплю, солодкий перець та зубчик часнику. Перелийте з пательні соус ру та залийте розведеною у воді томатною пастою з прянощами. Посоліть та поперчіть до смаку. Увімкніть на мультиварці режим "Тушкування" на 1 годину. Після приготування викладайте рагу в тарілки, за бажанням посипте листочками чебрецю та подавайте до столу гарячим.

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