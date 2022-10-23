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Клопотенко показав, як приготувати рагу з м'ясом: швидкий рецепт для мультиварки

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Клопотенко показав, як приготувати рагу з м'ясом: швидкий рецепт для мультиварки - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився актуальним рецептом, для приготування якого потрібна мультиварка. Спробуйте приготувати й ви таку смачну страву – рагу!

Євген Клопотенко пропонує приготувати оригінальну страву, яку можна швидко та легко приготувати у мультиварці – насичене та ароматне рагу.

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Восени ця страва смакує ідеально, бо зігріває, дає відчуття комфорту та насичує одночасно. Щоб не готувати основну страву й окремо до неї гарнір, згадайте про рагу. В цій страві можна поєднувати будь-які види м'яса та овочів на свій смак. Ми пропонуємо приготувати її з ніжного м'яса телятини та зробити це в мультиварці, аби спростити собі задачу", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти для рагу з м'ясом:

  • 300 г телятини
  • 1 морква
  • 1 цибуля
  • 4 середні картоплини
  • 1 томат
  • ½ солодкого перцю   
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 500 мл  води (або бульйону)
  • 3 горошини духмяного перцю 
  • 3 лаврових листки 
  • 1 ст. л. олії

Інгредієнти для соусу ру:

  • 100 г вершкового масла 82,5%
  • 1 ст. л  борошна
Клопотенко показав, як приготувати рагу з м'ясом: швидкий рецепт для мультиварки - фото 514702

Рецепт рагу з м'ясом у мультиварці:

  1. Очистьте від плівок 300 г телятини та наріжте великими кубиками.
  2. Налийте в чашу мультиварки 1 ст. л. олії та викладіть м'ясо.
  3. Обсмажуйте м'ясо приблизно 15 хвилин в режимі "Смаження".
  4. Тим часом підготуйте овочі: цибулю та ½ солодкого перцю наріжте невеликим кубиком, а моркву та томат кубиками зі сторонами 1х1 см.
  5. Візьміть 4 картоплини, очистьте та наріжте великими однаковими шматками.
  6. Зубчик часнику розчавіть лезом ножа.
  7. Зробіть соус ру для рагу: викладіть на пательню 100 г вершкового масла 82,5%, розтопіть та всипте 1 ст. л. борошна, перемішайте та обсмажуйте 1 хвилину.
  8. Розведіть у 500 мл води чи бульйону 1 ст. л. томатної пасти. Додайте 3 горошини духмяного перцю та 3 лаврових листки.
  9. До м'яса в мультиварку перекладіть порізані цибулю, моркву, картоплю, солодкий перець та зубчик часнику.
  10. Перелийте з пательні соус ру та залийте розведеною у воді томатною пастою з прянощами. Посоліть та поперчіть до смаку.
  11. Увімкніть на мультиварці режим "Тушкування" на 1 годину.
  12. Після приготування викладайте рагу в тарілки, за бажанням посипте листочками чебрецю та подавайте до столу гарячим.

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