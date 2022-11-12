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Клопотенко показав, як приготувати пісні голубці з картопляним пюре
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальних голубців з картоплею. Спробуйте приготувати й ви вдома такий пісний варіант голубців!
Євген Клопотенко пропонує приготувати пісні голубці з картопляним пюре. За словами кухаря, таке поєднання капусти та картоплі – дуже по-українськи.
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З голубцями така ж історія, як і з варениками – немає канонічного рецепта. Можна придумати різні та неймовірно смачні начинки, експериментувати зі спеціями, готувати в каструлі або на відкритому вогні, запікати в духовці", – коментує кухар.
Інгредієнти для голубців:
- 1 білокачанна капуста
- 1 кг картоплі
- 3 лаврові листи
- 5 горошин духмяного перцю
- 3-4 зубчики часнику
- 3 ст. л. соняшникової олії
- 2 цибулини
- сіль та перець до смаку
Інгредієнти для заправки:
- 3 ст. л. томатної пасти
- 1 ч. л. цукру
- 500 мл води
Рецепт пісних голубців:
- Приготуйте начинку для голубців. Очистьте 1 кг овочу та наріжте на однакові невеликі часточки, щоб картопля рівномірно приготувалася. Перекладіть картоплю в каструлю, додайте 3 лаврові листи, 5 духмяних перців, 3 зубчики часнику, сіль і перець до смаку. Зубчики часнику можете не очищати.
- Приготуйте засмажку для начинки. Цибулю очистьте та наріжте середнім кубиком. Розігрійте пательню з 3 ст. л. соняшникової олії та обсмажте цибулю до м'якості та прозорості, періодично помішуючи.
- Для того, щоб перевірити готовність картоплі, проколіть її тонким ножем. Видаліть із каструлі часник та спеції, повністю злийте воду з картоплі. За бажанням відкиньте її на сито. Що менше рідини в картоплі, то краще та щільніше буде начинка. До відвареної картоплі додайте обсмажену цибулю, розімніть до пюре та дайте їй повністю охолонути, щоб голубці не розмокли під час запікання.
- Підготуйте капустяні листи. Із середньої білокачанної капусти виріжте качан.
- У великій каструлі закип'ятіть воду та помістіть капусту.
- Верхні капустяні листи змінюватимуть свій колір на прозоріший, тоді їх можна виймати. Наколіть капусту виделкою та акуратно знімайте по одному листочку в мисочку. Якщо ви добре вирізали качан, то капустяні листи самі відпадатимуть. Орієнтовний інтервал між готовністю верхніх листів – 2-3 хвилини.
- Обов'язково зріжте жорсткі прожилки в капустяних листах, щоб добре та красиво загорнути голубці.
- Увімкніть духовку до 180 градусів і формуйте голубці. У капустяний лист викладіть невелику кількість начинки та закрутіть у рулет, загортаючи краї. Голубці викладайте щільно один до одного у форму для запікання.
- Готуйте томатну заправку для голубців. У глибокій мисці змішайте 3 ст. л. томатної пасти та 1 ч. л. цукру. Залийте 500 мл води. Щоб надати більш насиченого смаку страві, використовуйте грибний або насичений овочевий бульйон. Кількість цукру за бажанням можете збільшити до 2 ч. л. Заправку добре перемішайте віничком або виделкою до розчинення інгредієнтів. Залийте голубці. Дуже важливо, щоб рідина повністю покривала голубці. Залежно від форми та кількості голубців, заправки може бути більше або менше. Розраховуйте, виходячи зі своєї кількості.
- Форму накрийте фольгою та поставте в духовку на 1-1,5 години залежно від твердості капусти за температури 180 градусів. Наприкінці зніміть фольгу, щоб голубці зверху підрум'янилися, і готуйте ще 20 хвилин.
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