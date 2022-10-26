Клопотенко показав, як приготувати печериці з фетою: рецепт легкої закуски на кожен день

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом цікавої закуски. Спробуйте приготувати й ви такі гриби з сиром!

Євген Клопотенко пропонує приготувати оригінальну закуску – печериці з фетою і часником.

І ще: Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом сочевичного супу

Ця закуска підходить для звичайної вечері чи для святкового столу. До вина чи з пюрешкою. Щоб насолоджуватися наодинці чи в компанії. Коротше, вона прекрасна завжди. Тримайте рецепт печериць з фетою та часником. І не кажіть потім, що я вас не попереджав, як це смачно", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

400 г печериць

200 г фети

2 зубчики часнику

5 гілочок петрушки

1 ст. л. оливкової олії

чорний свіжомелений перець до смаку

Рецепт печериць з фетою:

Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Обітріть від бруду 400 г печериць і відокремте ніжки від капелюшків. Викладіть капелюшки грибів на деко, застелене пергаментом. Полийте їх 1 ст. л. оливкової олії та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів в духовку на 20 хвилин. Дістаньте шампіньйони з духовки й дайте охолонути. Очистьте 2 зубчики часнику та наріжте дрібними кубиками. Викладіть у миску разом із 200 г фети та посіченим листям 5 гілочок петрушки. Додайте запечені капелюшки грибів і трохи перемішайте. Посипте чорним свіжомеленим перцем до смаку. За бажання викладіть сир з часником у капелюшки грибів.

До теми: Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів