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Клопотенко показав, як приготувати печериці з фетою: рецепт легкої закуски на кожен день

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Клопотенко показав, як приготувати печериці з фетою: рецепт легкої закуски на кожен день - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом цікавої закуски. Спробуйте приготувати й ви такі гриби з сиром!

Євген Клопотенко пропонує приготувати оригінальну закуску – печериці з фетою і часником.

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Ця закуска підходить для звичайної вечері чи для святкового столу. До вина чи з пюрешкою. Щоб насолоджуватися наодинці чи в компанії. Коротше, вона прекрасна завжди. Тримайте рецепт печериць з фетою та часником. І не кажіть потім, що я вас не попереджав, як це смачно", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 400 г печериць
  • 200 г фети
  • 2 зубчики часнику
  • 5 гілочок петрушки
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • чорний свіжомелений перець до смаку
Клопотенко показав, як приготувати печериці з фетою: рецепт легкої закуски на кожен день - фото 514887

Рецепт печериць з фетою:

  1. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Обітріть від бруду 400 г печериць і відокремте ніжки від капелюшків.
  2. Викладіть капелюшки грибів на деко, застелене пергаментом. Полийте їх 1 ст. л. оливкової олії та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів в духовку на 20 хвилин. Дістаньте шампіньйони з духовки й дайте охолонути.
  3. Очистьте 2 зубчики часнику та наріжте дрібними кубиками. Викладіть у миску разом із 200 г фети та посіченим листям 5 гілочок петрушки.
  4. Додайте запечені капелюшки грибів і трохи перемішайте. Посипте чорним свіжомеленим перцем до смаку. За бажання викладіть сир з часником у капелюшки грибів.

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