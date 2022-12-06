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Клопотенко показав, як приготувати млинці на сироватці

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Клопотенко показав, як приготувати млинці на сироватці - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування млинців на сироватці. Спробуйте приготувати й ви таку смакоту вдома!

Євген Клопотенко пропонує приготувати млинці на сироватці.

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Якщо ви любите млинці, то не обов'язково чекати якогось особливого приводу для того, щоб їх приготувати – готуйте їх хоч щодня. Адже це дуже просто і дає прекрасну можливість для творчості з різноманітним начинюванням. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом млинців на сироватці, які ідеально доповнять ваше меню", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Сироватка – 500 мл
  • Борошно – 250 г
  • Яйце – 3 шт.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Сіль – 1 дрібка
  • Соняшникова олія – 2 ст. л.

Клопотенко показав, як приготувати млинці на сироватці - фото 516534

Рецепт:

  1. Розбийте до миски 3 яйця, додайте 1 ст. л. цукру, дрібку солі й злегка перемішайте яйця вінчиком. Сильно збивати їх не потрібно.
  2. Додайте до яєчної суміші 500 мл молочної сироватки та перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.
  3. Додайте до миски попередньо просіяні 250 г борошна. Додавайте невеликими порціями та постійно перемішуйте вінчиком, так ви зможете уникнути утворення грудочок. Перемішайте млинцеве тісто до однорідності.
  4. Додайте 2 ст. л. соняшникової олії й ще раз добре перемішайте тісто. Олія у складі млинців дозволить обсмажувати їх на пательні без жиру і зробить більш м'якими.
  5. Обсмажте млинці на середньому вогні на пательні з антипригарним покриттям протягом 1-2 хвилин з кожного боку – поки млинці не стануть легкого золотавого кольору. Ви зможете це побачити, коли трохи підіймете млинець на пательні.

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