Клопотенко показав, як приготувати млинці на сироватці

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування млинців на сироватці. Спробуйте приготувати й ви таку смакоту вдома!

Євген Клопотенко пропонує приготувати млинці на сироватці.

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Якщо ви любите млинці, то не обов'язково чекати якогось особливого приводу для того, щоб їх приготувати – готуйте їх хоч щодня. Адже це дуже просто і дає прекрасну можливість для творчості з різноманітним начинюванням. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом млинців на сироватці, які ідеально доповнять ваше меню", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Сироватка – 500 мл

Борошно – 250 г

Яйце – 3 шт.

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – 1 дрібка

Соняшникова олія – 2 ст. л.

Рецепт:

Розбийте до миски 3 яйця, додайте 1 ст. л. цукру, дрібку солі й злегка перемішайте яйця вінчиком. Сильно збивати їх не потрібно. Додайте до яєчної суміші 500 мл молочної сироватки та перемішайте вінчиком до однорідної консистенції. Додайте до миски попередньо просіяні 250 г борошна. Додавайте невеликими порціями та постійно перемішуйте вінчиком, так ви зможете уникнути утворення грудочок. Перемішайте млинцеве тісто до однорідності. Додайте 2 ст. л. соняшникової олії й ще раз добре перемішайте тісто. Олія у складі млинців дозволить обсмажувати їх на пательні без жиру і зробить більш м'якими. Обсмажте млинці на середньому вогні на пательні з антипригарним покриттям протягом 1-2 хвилин з кожного боку – поки млинці не стануть легкого золотавого кольору. Ви зможете це побачити, коли трохи підіймете млинець на пательні.

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