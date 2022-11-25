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Клопотенко показав, як приготувати млинці на кефірі

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Клопотенко показав, як приготувати млинці на кефірі - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування тіста для млинців на основі кефіру. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту!

Євген Клопотенко пропонує приготувати тісто на кефірі для млинців, а також вершково-медовий соус. Такі млинці більш м'які та пухкі.

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Я впевнений, що млинці люблять маже усі. Та знаю, що багато хто боїться готувати їх самостійно через те, що колись щось не вийшло. Запевняю, що ці тонкі млинці на кефірі у вас точно вийдуть красивими та смачними. Частіше за все рецепти млинців шукають ближче до свята Масляної, або на Колодій, як його ще називають. Але ж готувати цю смачну страву можна увесь рік!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 650 мл кефіру 2,5%
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 200 г пшеничного борошна
  • ½ ч. л. ложки соди
  • 5 ст. л. олії
  • дрібка солі

Інгредієнти для соусу:

  • 50 г вершкового масла будь-якої жирності
  • 2 ст. л. меду
Клопотенко показав, як приготувати млинці на кефірі - фото 516273

Рецепт:

  1. Підготуйте всі інгредієнти для приготування млинців на кефірі із соусом з меду та вершкового масла. Всі вони мають бути кімнатної температури, тому дістаньте їх з холодильника заздалегідь.
  2. Для тіста у велику миску всипте 200 г борошна, вбийте 1 яйце та влийте 650 мл кефіру 2,5%. Всипте ½ ч. л. ложки соди, 1 ст. л. цукру, 10 г ванільного цукру та дрібку солі.
  3. Ретельно перемішайте тісто віничком, щоб не залишилося грудочок. Якщо є бажання, процідіть його через сито, аби текстура стала більш однорідною.
  4. Влийте у миску до тіста 5 ст. л. олії та ще раз перемішайте, аби олія розподілилася.
  5. Смажте млинці на сухій розігрітій пательні приблизно 1-1,5 хвилини. Коли на поверхні з’являться невеличкі бульбашки та краї стануть більш золотавими, можна вже перевертати. Смажте млинець з іншого боку приблизно пів хвилини.
  6. Для соусу на пательні розтопіть 50 г вершкового масла із 2 ст. л. меду. Перемішайте для об’єднання та полийте готові млинці.

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