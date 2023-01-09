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Клопотенко показав, як приготувати маковий рулет з вишнями: простий рецепт випічки

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Клопотенко показав, як приготувати маковий рулет з вишнями: простий рецепт випічки - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування смачної української випічки. Спробуйте приготувати й ви вдома такий традиційний рулет!

Євген Клопотенко пропонує приготувати рулет з маком і вишнями.

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Маковий рулет – традиційна українська випічка, яку раніше готували на свята. Я ж вважаю, що рулет з маком можна готувати й без особливого приводу, адже він дуже простий і смачний. Сьогодні хочу поділитися рецептом рулету з маком і вишнями, смак якого я вирішив підкреслити корицею і цедрою лимона, а щоб тісто вийшло пухким я взяв живі дріжджі. Вийшло надзвичайно смачно", – коментує кухар.

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно пшеничне – 500 г
  • Дріжджі живі пресовані дріжджі – 25 г
  • Молоко – 250 мл
  • Яйце – 1 шт
  • Вершкове масло – 100 г
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Сіль – 1/2 ст. л.
  • Жовток – 1 шт

Інгредієнти для начинювання:

  • Мак – 150 г
  • Цукор – 5 ст. л.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Молоко – 50 мл
  • Вишня заморожена без кісточки – 150 г
  • Цедра лимона – 1 ст. л.
  • Кориця молота – 1 ст. л.

Клопотенко показав, як приготувати маковий рулет з вишнями: простий рецепт випічки - фото 518149

Рецепт:

  1. Приготуйте опару для тіста. Пресовані дріжджі (25 г) розведіть у теплому молоці (38-40 градусів), додайте 1 ст. л. цукру і 2 ст. л. муки. Перемішайте і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.
  2. Заморожену вишню (150 г) розморозьте при кімнатній температурі та злегка відіжміть, щоб соку практично не було.
  3. У великій мисці змішайте просіяне борошно і 3 ст. л. цукру, ½ ч. л. солі, 100 г м'якого вершкового масла та 1 яйце.
  4. Додайте в миску опару, що підійшла і замішайте м'яке тісто. Сформуйте з нього кулю і залиште в мисці. Накрийте миску рушником і залиште в теплому місці без протягів на 60 хвилин.
  5. Поки тісто підіймається, приготуйте начинку. Змішайте 150 г маку, 50 г вершкового масла, 5 ст. л. цукру і 50 мл молока до отримання однорідної маси.
  6. Обімніть тісто, що підійшло і розділіть його на 2 частини. З цієї кількості тіста вийде два рулети близько 20 см завдовжки. Але ви можете приготувати відразу один великий рулет.
  7. Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкачайте тісто в тонкий пласт і викладіть макове начинювання, рівномірно розподіливши її по всьому тесту, виключаючи 1-2 см від країв, щоб було зручно скрутити рулет.
  8. Викладіть вишню на макову начинку, рівномірно розподіливши її по всій поверхні. Посипте 1 ст. л. цедри лимона і 1 ст. л. меленої кориці.
  9. Сформуйте рулет. Найзручніше формувати рулет на пергаменті для випікання, щоб потім відразу перекласти рулет на деко. Шов рулету має бути знизу.
  10. Змастіть рулет сумішшю жовтка і 1-2 ст. л. молока. Посипте за бажанням насінням маку. Відправте в розігріту духовку на 30-40 хвилин. Час приготування може залежати від властивостей духовки та розміру рулету, який у вас вийшов, тому готовність рулету перевіряйте дерев'яною шпажкою - тісто не повинно до неї прилипати.
  11. Готовий рулет дістаньте з духовки й охолодіть до кімнатної температури. Тепер його можна різати на порційні шматочки.

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