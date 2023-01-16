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Клопотенко показав, як приготувати крученики з грибами у тісті: авторський рецепт

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Клопотенко показав, як приготувати крученики з грибами у тісті: авторський рецепт - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування традиційної української м'ясної страви – кручеників. Спробуйте приготувати й ви вдома такий варіант кручеників – з грибами та у тісті!

Євген Клопотенко продовжує популяризувати українську їжу. Тож кухар пропонує приготувати крученики в осучасненому рецепті й завернути їх у тісто.

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М’ясні крученики, або завиванці, як їх ще називають, вже не одне десятиріччя подаються до столу на Різдво, Новий рік, Великдень та інші свята, які шанують в Україні. Їх можна готувати з будь-якого м'яса, та частіше за все готують крученики зі свинини або телятини. У м'ясо вкладають начинку, зв'язують рулетик ниткою, смажать на смальці та викладають у горщик. Запікають у печі з м'ясною юшкою або сметаною. Це ж справжня смакота! Ми пропонуємо дещо модернізувати такий звичний рецепт і приготувати крученики з грибами у тісті. Цікаво, правда ж? Тісто збереже форму замість кулінарної нитки, та головне – м'ясо і начинка залишаться неймовірно соковитими. Саму начинку залишимо класичною, з цибульки та смажених грибів. Спробуйте здивувати близьких новою подачею!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 500 г прісного листкового тіста (+ 50 г борошна для підпилу)
  • 200 г свинячої вирізки
  • 150 г печериць
  • 1 яйце
  • ½ цибулі
  • 50 мл олії (для смаження)
  • сіль перець до смаку
Клопотенко показав, як приготувати крученики з грибами у тісті: авторський рецепт - фото 518445

Рецепт:

  1. Зачистьте від плівок та зайвого жиру, якщо він є, 200 г свинячої вирізки. Поріжте м'ясо невеликими шматочками. Викладіть на дошку та обережно відбийте молотком. М'ясо має бути тоненьким. Та слідкуйте, щоб не утворилися розриви.
  2. Посоліть і поперчіть свинину з обох боків. Розігрійте пательню без олії та обсмажте м'ясо до золотавої скоринки. Увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів.
  3. Очистьте від оболонки 150 г печериць та половину цибулі. Поріжте дрібними кубиками та обсмажте все разом на тій самій пательні, де смажилось м'ясо, додавши 50 мл олії. Посоліть та поперчіть до смаку.
  4. Розкачайте 500 г прісного листкового тіста на підпиленій борошном поверхні та розріжте на квадрати. Викладіть на кожний по шматочку м'яса, зверху – гриби з цибулею. Загорніть рулетиком.
  5. Викладіть крученики в тісті на деко, застелене пергаментом і змастіть збитим яйцем. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.

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