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Клопотенко показав, як приготувати капусту пелюстку з буряком: рецепт крижавки

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Клопотенко показав, як приготувати капусту пелюстку з буряком: рецепт крижавки - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом крижавки – маринованої капустки. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смачну закуску!

Євген Клопотенко пропонує приготувати хрумку закуску – мариновану капусту Пелюстка. Додавайте її в салати чи сандвічі, до м'ясних чи рибних страв.

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Приготування не потребує надзусиль, а результат вас приємно здивує. Щоб страва вийшла ідеальною, важливо правильно вибрати та підготувати продукти. Дамо кілька корисних порад: білокачанна капуста має бути вже зрілою, молода для цього рецепта не згодиться, бо її листочки занадто ніжні та не будуть хрумтіти; буряк можна використовувати й сирий, але ми рекомендуємо взяти запечений – він має більше смаку та аромату, які передасть капусті; якщо ви хочете отримати більш солодкий смак, додайте свіжої моркви, а для пікантності – трохи червоного гострого перцю", – коментує кухар.

Інгредієнти на банку 3 л:

  • 1 капуста (1,5-2 кг)
  • 1 запечений буряк (250-300 г)
  • 5 зубчиків часнику
  • 3 ст. л. соняшникової олії

Інгредієнти для маринаду:

  • 1 л води
  • 4 ст. л. цукру
  • 100 мл столового оцту 9%
  • 6 горошин чорного перцю
  • 3 лаврові листи
  • 2 ст. л. солі
Клопотенко показав, як приготувати капусту пелюстку з буряком: рецепт крижавки - фото 516036

Рецепт капусти пелюстки з буряком:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно помийте буряк та проштрикніть виделкою у кількох місцях. Загорніть у фольгу та поставте запікатися в розігріту духовку на 1,5-2 години, в залежності від розміру буряка.
  2. Коли буряк охолоне, наріжте його спочатку на кружальця, а потім соломкою. Очистьте 5 зубчиків часнику і розчавіть пласкою стороною леза ножа.
  3. Капустину очистьте від верхніх листочків та наріжте квадратними шматочками зі стороною приблизно 3-4 см. У готовому вигляді вони будуть нагадувати пелюстки.
  4. Для маринаду вилийте в каструлю 1 л води та додайте 2 ст. л. солі, 4 ст. л. цукру, 3 лаврові листки та 6 горошинок чорного перцю. Доведіть до кипіння, зменште вогонь та дочекайтеся розчинення солі й цукру. Зніміть каструлю з плити та влийте 100 мл оцту 9%, перемішайте. Дайте маринаду трохи охолонути.
  5. У чисту трилітрову банку викладайте шматочки капусти, чергуючи із буряком та зубчиками часнику. Залийте теплим маринадом, зверху влийте 3 ст. л. соняшникової олії та закрийте кришкою. Олія утворює на поверхні плівку, яка запобігає утворенню плісняви ​​та розмноженню бактерій.
  6. Зберігайте банку в темному сухому місці за кімнатної температури. Через 3-5 діб капусту вже можна їсти, але для зберігання переставити у холодильник чи інше прохолодне місце. Термін зберігання цієї капусти 1,5-2 місяці, в залежності від температури: чим вищою вона буде, тим більша ймовірність появи плісняви.

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