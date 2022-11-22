Клопотенко показав, як приготувати капусту пелюстку з буряком: рецепт крижавки

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом крижавки – маринованої капустки. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смачну закуску!

Євген Клопотенко пропонує приготувати хрумку закуску – мариновану капусту Пелюстка. Додавайте її в салати чи сандвічі, до м'ясних чи рибних страв.

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Приготування не потребує надзусиль, а результат вас приємно здивує. Щоб страва вийшла ідеальною, важливо правильно вибрати та підготувати продукти. Дамо кілька корисних порад: білокачанна капуста має бути вже зрілою, молода для цього рецепта не згодиться, бо її листочки занадто ніжні та не будуть хрумтіти; буряк можна використовувати й сирий, але ми рекомендуємо взяти запечений – він має більше смаку та аромату, які передасть капусті; якщо ви хочете отримати більш солодкий смак, додайте свіжої моркви, а для пікантності – трохи червоного гострого перцю", – коментує кухар.

Інгредієнти на банку 3 л:

1 капуста (1,5-2 кг)

1 запечений буряк (250-300 г)

5 зубчиків часнику

3 ст. л. соняшникової олії

Інгредієнти для маринаду:

1 л води

4 ст. л. цукру

100 мл столового оцту 9%

6 горошин чорного перцю

3 лаврові листи

2 ст. л. солі

Рецепт капусти пелюстки з буряком:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно помийте буряк та проштрикніть виделкою у кількох місцях. Загорніть у фольгу та поставте запікатися в розігріту духовку на 1,5-2 години, в залежності від розміру буряка. Коли буряк охолоне, наріжте його спочатку на кружальця, а потім соломкою. Очистьте 5 зубчиків часнику і розчавіть пласкою стороною леза ножа. Капустину очистьте від верхніх листочків та наріжте квадратними шматочками зі стороною приблизно 3-4 см. У готовому вигляді вони будуть нагадувати пелюстки. Для маринаду вилийте в каструлю 1 л води та додайте 2 ст. л. солі, 4 ст. л. цукру, 3 лаврові листки та 6 горошинок чорного перцю. Доведіть до кипіння, зменште вогонь та дочекайтеся розчинення солі й цукру. Зніміть каструлю з плити та влийте 100 мл оцту 9%, перемішайте. Дайте маринаду трохи охолонути. У чисту трилітрову банку викладайте шматочки капусти, чергуючи із буряком та зубчиками часнику. Залийте теплим маринадом, зверху влийте 3 ст. л. соняшникової олії та закрийте кришкою. Олія утворює на поверхні плівку, яка запобігає утворенню плісняви ​​та розмноженню бактерій. Зберігайте банку в темному сухому місці за кімнатної температури. Через 3-5 діб капусту вже можна їсти, але для зберігання переставити у холодильник чи інше прохолодне місце. Термін зберігання цієї капусти 1,5-2 місяці, в залежності від температури: чим вищою вона буде, тим більша ймовірність появи плісняви.

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