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Клопотенко показав, як приготувати імбирно-медове печиво: рецепт миколайчиків

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Клопотенко показав, як приготувати імбирно-медове печиво: рецепт миколайчиків - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування святкової випічки – миколайчиків. Спробуйте приготувати вдома й ви таке імбирно-медове печиво!

Євген Клопотенко пропонує приготувати імбирно-медове печиво.

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Це дуже смачне імбирно-медове печиво традиційно готують у день Святого Миколая. Пряничні чоловічки, або як їх ще називають Миколайчики, дуже подобаються дітям через їх форму і приємний солодкий смак. Приготувати їх дуже просто, у вас піде не більше, ніж пів години, щоб це прекрасне печиво було вже на столі. Залучіть до процесу приготування «миколайчиків» ваших дітей, і робота піде ще швидше", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 350 г Борошно
  • 150 г Цукор
  • 150 г Мед (гречаний)
  • 75 г Вершкове масло
  • 1 ст. л. Коньяк (або ром)
  • 1 ч. л. Розпушувач
  • 1 ст. л. Какао
  • ½ ч. л. Имбирь (молотий)
  • ½ ч. л. Кардамон (молотий)
  • 1 шт. Яйце
  • 1 ст. л. Цукрова пудра

Клопотенко показав, як приготувати імбирно-медове печиво: рецепт миколайчиків - фото 517850

Рецепт:

  1. У мисці з'єднайте 75 г вершкового масла, 150 г цукру і 150 г меду. Прогрійте на водяній бані до повного розчинення та об'єднання. Додайте 1 ч. л. розпушувача і 1 яйце, перемішайте і залиште масу охолонути до кімнатної температури протягом 20 хвилин.
  2. Потім додайте в миску коньяк або ром (приблизно 1 ст. л.).
  3. Далі додайте в миску 1 столову ложку какао. Акуратно перемішайте.
  4. В окремій мисці змішайте сухі інгредієнти - 350 г борошна, мелений імбир (½ ч. л.) і мелений кардамон (½ ч. л.).
  5. Змішайте сухі інгредієнти з сумішшю яйця і масла. Замісіть тісто. Можливо, вам знадобиться трохи більше борошна, в залежності від якості та рівня в ній клейковини.
  6. Розкачайте тісто в пласт товщиною 0,5 см. За допомогою формочок надайте тісту форму чоловічків. Можна використовувати будь-які інші форми.
  7. Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів 10-12 хвилин. За бажанням прикрасьте готове печиво цукровою пудрою (1 ст. л.).

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