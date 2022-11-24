На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Клопотенко показав, як приготувати гарбузові кекси: рецепт для тих, хто не любить гарбуз
-
- 20
Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом осіннього десерту – гарбузових кексів. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смачну випічку!
Євген Клопотенко пропонує приготувати гарбузові кекси – найсмачніший десерт сезону. Кухар розкриває головний секрет цього рецепта – смак гарбуза у цих смаколиках майже не відчувається.
І ще: Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом сочевичного супу
Сезон гарбуза існує для того, щоб готувати і їсти, готувати і їсти… Гарбузових страв ніколи не буває багато. На десерт неодмінно спечіть наші ароматні гарбузові кекси. Вони такі ніжні та пухкенькі, що неможливо втриматись. Ви не любите гарбуз? То ви просто не куштували щось аж настільки смачне", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- 150 г гарбуза
- 2 шт. яйця
- 80-100 г цукру
- 100 г борошна
- 0,5 ч. л. розпушувача (не амонійного)
- 0,5 ч. л. молотої кориці
- 3 ст. л. соняшникової олії
- 1 дрібка солі
Рецепт гарбузових кексів:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. У невеликій мисці змішайте цукор (80-100 г), 2 яйця, 1 дрібку солі та 0,5 ч. л. меленої кориці. Перемішайте віничком до отримання однорідної консистенції.
- Всипте 100 г борошна і 0, 5 ч. л. розпушувача і знову добре перемішайте суміш.
- Додайте 3 ст. л. соняшникової олії та вкотре все ретельно перемішайте. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану.
- Гарбуз очистьте і відріжте 150 г. Тут доречним буде солодкий сорт, тому попередньо скуштуйте його. Натріть на дрібну тертку.
- Додайте тертий гарбуз до тіста і гарненько перемішайте, щоб він рівномірно розподілився по всій масі.
- Силіконову або металеву форму для кексів поставте на деко. У кожну комірку вкладіть паперовий кошик для кексів. Заповніть форми на 2/3 висоти.
- Відправляйте у розігріту духовку приблизно на 35 хвилин.
- Готові смаколики викладіть на дошку чи тарілку, за бажанням посипте цукровою пудрою. Це особливо доречно, якщо гарбуз таки був не надто солодкий.
До теми: Як запекти кукурудзу в духовці, на грилі чи в мікрохвильовці: 5 рецептів
-
17:26Перша в ЄС: відтепер у Бельгії легальний 4-денний робочий тиждень
-
16:31Клопотенко показав, як приготувати гарбузові кекси: рецепт для тих, хто не любить гарбуз
-
15:32Погода на 25 листопада в Україні: синоптик розповіла про зміни прогнозу
-
14:36Співачка KOLA розповіла про пережите у пісні "Листопад"
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
12:32Львів буде молодіжною столицею Європи у 2025 році
-
11:33Володимир Ярославський показав рецепт минтая з цвітною капустою та соусом Бешамель
-
10:2825 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
-
08:33Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
- 23 листопада
-
15:33Три способи підготувати організм до холодів
-
14:10Українка Вікторія Кохана переспівала хіт Стінга та майже рік не покидає музичні чарти
-
13:36Погода на 24 листопада в Україні: синоптик попередила про збільшення опадів
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:2924 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
10:32Як не кинути заняття спортом: три головні поради
-
09:36Ліза Глінська розповіла, як приготувати млинці з сиром та родзинками
-
08:30Лайфхаки для водіїв: які двигуни потрібно прогрівати в зимовий час
- 22 листопада
-
20:36Клопотенко показав, як приготувати капусту пелюстку з буряком: рецепт крижавки
-
19:2923 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
17:31"Рози. Фільм-кабаре": в український прокат виходить кінострічка про гурт Dakh Daughters
-
16:35Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
- 16 листопада
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 15 листопада
-
15:49"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії
-
11:51Гороскоп на 15 листопада: для яких знаків Зодіаку сьогодні не існуватиме проблем
- 14 листопада
-
19:50Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки
-
15:34Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу
-
11:52Гороскоп на 14 листопада: які знаки Зодіаку сьогодні отримають нові можливості
- 13 листопада
-
19:30"Я двічі втратила свій дім": історія переселенки, яка втекла з окупації
-
14:30Учасник "Голосу Країни" Віктор Кирилов презентував ліричну пісню "Дощі"