Клопотенко показав, як приготувати гарбузові кекси: рецепт для тих, хто не любить гарбуз

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом осіннього десерту – гарбузових кексів. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смачну випічку!

Євген Клопотенко пропонує приготувати гарбузові кекси – найсмачніший десерт сезону. Кухар розкриває головний секрет цього рецепта – смак гарбуза у цих смаколиках майже не відчувається.

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Сезон гарбуза існує для того, щоб готувати і їсти, готувати і їсти… Гарбузових страв ніколи не буває багато. На десерт неодмінно спечіть наші ароматні гарбузові кекси. Вони такі ніжні та пухкенькі, що неможливо втриматись. Ви не любите гарбуз? То ви просто не куштували щось аж настільки смачне", – коментує кухар.

Інгредієнти:

150 г гарбуза

2 шт. яйця

80-100 г цукру

100 г борошна

0,5 ч. л. розпушувача (не амонійного)

0,5 ч. л. молотої кориці

3 ст. л. соняшникової олії

1 дрібка солі

Рецепт гарбузових кексів:

Розігрійте духовку до 180 градусів. У невеликій мисці змішайте цукор (80-100 г), 2 яйця, 1 дрібку солі та 0,5 ч. л. меленої кориці. Перемішайте віничком до отримання однорідної консистенції. Всипте 100 г борошна і 0, 5 ч. л. розпушувача і знову добре перемішайте суміш. Додайте 3 ст. л. соняшникової олії та вкотре все ретельно перемішайте. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану. Гарбуз очистьте і відріжте 150 г. Тут доречним буде солодкий сорт, тому попередньо скуштуйте його. Натріть на дрібну тертку. Додайте тертий гарбуз до тіста і гарненько перемішайте, щоб він рівномірно розподілився по всій масі. Силіконову або металеву форму для кексів поставте на деко. У кожну комірку вкладіть паперовий кошик для кексів. Заповніть форми на 2/3 висоти. Відправляйте у розігріту духовку приблизно на 35 хвилин. Готові смаколики викладіть на дошку чи тарілку, за бажанням посипте цукровою пудрою. Це особливо доречно, якщо гарбуз таки був не надто солодкий.

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