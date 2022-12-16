Клопотенко показав, як приготувати гарбузові галушки з сиром

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування галушок з особливим сезонним інгредієнтом – гарбузом. Спробуйте приготувати вдома й ви таку страву!

Євген Клопотенко пропонує приготувати галушки з гарбуза та сиру. Кухар запевняє, що це страва ресторанного рівня.

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Яскравий помаранчевий гарбуз у сезон треба додавати от просто всюди. Тому нумо готувати ніжні галушки з сиром та гарбузовим пюре. Це неймовірно смачно! А завдяки витриманому сирові, який ми натремо на дрібній тертці, смак стане ще більш насиченим та ідеальним", – коментує кухар.

Інгредієнти на 4 порції:

400 г борошна (+ 50 г для підсипки)

100 мл кефіру 2,5%

150 г сиру Голдер

200 гарбузового пюре

50 г вершкового масла 73% (+ для галушок до смаку)

½ ч. л. солі

1 ч. л. цукру

Рецепт:

Очистьте від шкірки 200 г гарбуза та наріжте великими шматками. Перекладіть у сотейник і залийте водою, щоб вона покривала овоч повністю. Додайте дрібку солі та зваріть до м'якості, це приблизно 30 хвилин на середньому вогні. З готового гарбуза злийте воду і додайте 50 г вершкового масла жирністю 73%. За допомогою товкачика зробіть пюре та залиште остигати. У миску висипте 400 г борошна, додайте ½ ч. л. солі та 1 ч. л. цукру, перемішайте сухі інгредієнти. Додайте гарбузове пюре. Влийте у тісто 100 мл кефіру жирністю 2,5%. Замісіть тісто, огорніть харчовою плівкою та дайте відпочити 20 хвилин. Після цього присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто у джгути. Наріжте галушки завтовшки приблизно по 2 см кожна. Відваріть галушки в киплячій підсоленій воді приблизно 2 хвилини після спливання. Дістаньте з каструлі шумівкою та одразу викладіть у тарілки. Додайте вершкове масло до смаку та натріть зверху на дрібну тертку 150 г сиру Голдер.

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