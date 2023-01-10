Клопотенко показав, як приготувати егног: простий рецепт яєчного лікеру

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування домашнього яєчного лікеру. Спробуйте приготувати й ви вдома егног – традиційний різдвяний напій у США!

Євген Клопотенко пропонує приготувати егног – яєчний лікер. Це кремовий та ніжний напій з ромом.

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Не потрібно шукати якихось особливих приводів, щоб почастувати себе та близьких чимось цікавим та смачненьким. І це стосується не лише вишуканих страв, а й напоїв. Це може бути гарячий коктейль з вином у холодну пору чи прохолодний лимонад або морс влітку, це завжди доречно. Цього разу пропонуємо вам приготувати надзвичайно ніжний та пишний яєчний лікер, він зачарує вас своєю кремовою текстурою, яка нагадує заварний крем. У США яєчний лікер, або егног – обов'язкова умова, щоб Різдво вдалося", – коментує кухар.

Інгредієнти на 2 келихи:

2 великих яйця (окремо жовток і білок)

4 ч. л. цукрової пудри

60 мл вершків 33%

½ ч. л. екстракту ванілі

100 мл витриманого рому

тертий мигдалевий горіх (для прикраси)

мелена кориця (для прикраси)

Рецепт:

Розділіть 2 яйця та викладіть жовтки й білки в окремі миски. До жовтків додайте 4 ч. л. цукрової пудри. Ретельно перемішайте віничком до однорідності. В іншій мисці збийте білки до стійких піків. Це можна зробити віничком або використати блендер чи кухонну машину з відповідною насадкою. В третю миску вилийте 60 мл вершків жирністю 33%. Збийте їх так само як і білки – віничком чи блендером. У миску до жовтків обережно перекладіть збиті вершки та білки. Влийте 100 мл рому та ½ ч. л. екстракту ванілі. Обережно перемішайте силіконовою лопаткою, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. Розлийте по келихах і відразу подавайте, додавши мелену корицю та тертий мигдаль, за бажанням додайте кілька кубиків льоду.

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