Клопотенко показав, як приготувати деруни в блендері: швидкий рецепт за 15 хвилин

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом картопляних дерунів, які характерні для нашої традиційної кухні. Спробуйте приготувати й ви таку смачну страву з картоплі, але набагато швидше, ніж за звичним рецептом!

Євген Клопотенко пропонує приготувати традиційну українську страву з картоплі – деруни.

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Зазвичай для приготування дерунів картоплю труть на тертці. Той, хто робив це на великий гурт, чи навіть на маленьку компанію, чудово знає, наскільки це непроста справа. Ми вирішили дещо спростити процес і пропонуємо перебити картоплю з цибулею в блендері. Вжух і готово", – коментує кухар.

Інгредієнти:

3-4 картоплі

1 цибуля

1 яйце

1 ст. л. борошна

сіль та перець до смаку

5 ст. л. соняшникової олії для смаження

сметана для подачі

Рецепт дерунів в блендері:

Очистьте 3-4 картоплини та цибулю. Поріжте овочі на часточки та перекладіть в чашу блендера. Додайте яйце та перебийте до однорідної маси. Перекладіть картопляно-цибулеву масу в миску, додайте 1 ст. л. борошна, посоліть та поперчіть до смаку та одразу починайте смажити деруни. Розігрійте пательню з соняшниковою олією та столовою ложкою викладайте картопляну масу. Смажте з обох сторін до появи рум'яної скоринки. Викладайте готові деруни на двошаровий паперовий рушник, аби увібралася зайва олія. Подавайте деруни зі сметаною.

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