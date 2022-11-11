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Клопотенко показав, як приготувати білі мариновані гриби: рецепт найкращої закуски
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальних маринованих білих грибочків. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту!
Євген Клопотенко пропонує приготувати білі мариновані гриби. За словами кухаря, ця хрумка і смачна закуска, яку можна їсти просто так, додавати в салати, бургери чи пасту – варіантів безліч і всі смачні.
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Білі мариновані гриби – справжній делікатес. Їх можна подавати як закуску з нарізаною цибулею, а також додавати в салати, пасту, піцу, бургери. А ще мариновані гриби – ідеальний варіант для Святвечора. Можна просто відкрити баночку грибів, заправити їх цибулею й олією та подавати на стіл", – зазначає Євген Клопотенко.
Інгредієнти на банку 1 л:
- 800 г сирих білих грибів
Для маринаду:
- 1 л води
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 50 мл оцту 9%
- 2 бутони гвоздики
- 2 горошки чорного перцю
- 1 лавровий лист
Рецепт маринованих білих грибів:
- Сирі гриби переберіть та видаліть гриби з явними ознаками червивості. Для маринування краще використовувати молоді гриби невеликого розміру, тоді ваша консервація буде ідеальна на смак і зовнішнім виглядом. Великі гриби ідеально підійдуть для смаження або сушіння.
- Гриби промийте проточною водою та при необхідності зріжте низ ніжок або зачистьте їх ножем. За короткий час контакту з водою гриби не змінять свою структуру та не встигнуть насититися вологою.
- Перекладіть гриби в каструлю, залийте водою та додайте 1-2 ч. л. солі. Варіть 20 хвилин після закипання. Якщо у вас заморожені гриби, цей крок пропустіть і переходьте до наступного. Якщо заморожені сирі, то варіть їх так само як і свіжі. У процесі варіння з'являтиметься піна, її необхідно акуратно видаляти ложкою або шумівкою. Потім відкиньте гриби на друшляк і добре промийте під проточною водою.
- Паралельно приготуйте маринад. Візьміть каструлю, влийте 1 л окропу, додайте 2 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру, 2 бутони гвоздики, 2 горошки чорного перцю та 1 лавровий лист. Варіть маринад до розчинення солі та цукру, а потім додайте 50 мл оцту 9%. Спробуйте маринад. На смак він має бути досить солоним.
- У киплячий маринад закиньте гриби та варіть 10 хвилин. Якщо у вас великі шматочки, збільште час до 15 хвилин.
- Гриби перекладіть у банки, але так, щоб вони не були спресовані. Виловіть із маринаду спеції та додайте в банку. Залийте маринадом, накрийте кришкою та поставте стерилізуватися. Візьміть каструлю, покладіть на дно перевернуту керамічну тарілку трохи меншого діаметру та поставте на неї баночку. Цей прийом допоможе запобігти надмірному нагріванню банки від дна каструлі. Залийте водою приблизно такої ж температури, як і банки, щоб скло не тріснуло. Вода має доходити лише до "плічок" банки.
- Стерилізуйте 15 хвилин на маленькому вогні, потім виймайте банку з води та закочуйте кришку. Перевертайте кришкою донизу та залишайте на добу. Після приберіть у прохолодне місце – підвал чи холодильник.
- Подавайте гриби на стіл разом із порізаними кільцями цибулі. Гриби можете приправити до смаку ароматною олією та сіллю.
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