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Клопотенко показав, як приготувати банановий пиріг

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Клопотенко показав, як приготувати банановий пиріг - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування бананового пирога, для якого потрібно мінімум інгредієнтів. Спробуйте приготувати вдома й ви такий десерт!

Євген Клопотенко пропонує приготувати банановий пиріг. Це та випічка, що тане в роті й може стати вашим улюбленим десертом. Вам знадобиться лише тісто і банани.

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Виберіть банан нестиглий, в ідеалі трохи зеленкуватий. Якщо його шкірка жовта, то вона має бути чистою, без характерних коричневих цяток, які означають, що фрукт перезрілий. Якщо банан надто зрілий, то буде погано різатися", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 140 г вершкового масла (+ для змащування)
  • 140 г цукру
  • 140 г борошна
  • 2 яйця
  • 7 г розпушувача
  • 3 банани
Клопотенко показав, як приготувати банановий пиріг - фото 516953

Рецепт:

  1. Попередньо приготуйте бананові чипси. Включіть духовку розігріватися до 60 градусів.
  2. Помийте та очистьте один банан і поріжте його кружечками. Чим тонші будуть слайси, тим більш хрусткими вони мають бути. Викладіть шматочки бананів на деко, застелене пергаментом і дві години підсушуйте.
  3. Коли чипси будуть готові, знову розігрійте духовку, але вже до 180 градусів.
  4. Приготуйте тісто для бананового пирога. Розм'якшене вершкове масло (140 г) змішайте зі 140 г цукру, збийте складники міксером, додайте 2 яйця і добре збийте знову. Борошно (140 г) змішайте з 7 г розпушувача та додайте все до рідкої суміші. Далі замішуйте тісто. Два банани поріжте дрібними кубиками й додайте в тісто, добре перемішайте.
  5. Форму для запікання застеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто у форму і зверху довільно викладіть бананові чипси.
  6. Запікайте в духовці протягом 30 хвилин.
  7. Дайте пирогу охолонути у формі, потім вийміть та поріжте його на шматочки.

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