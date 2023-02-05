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Клопотенко показав рецепт, як приготувати ситну солянку за 8 кроків

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Клопотенко показав рецепт, як приготувати ситну солянку за 8 кроків - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування першої страви – наваристої солянки. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту!

Євген Клопотенко пропонує приготувати ситну та ароматну солянку. Цю першу страву за цим рецептом треба готувати на ребрах.

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Спершу ви будете розгублені, коли побачите кількість інгредієнтів для цієї страви. Але не варто відмовлятися від приготування солянки на свинячих ребрах, яка виходить густою та наваристою. У цьому супі завжди йдеться про максимальну кількість складників, а відтак страва насичена різноманіттям ароматів, які всі разом створюють смачне кулінарне звучання", – зазначив кухар.

Інгредієнти на 2-2,5 л рідини:

  • 300 г свиних ребер
  • 200 г шинки
  • 3 солоних огірки
  • 2 картоплі
  • 1 ч. л. копченої паприки
  • 2 лаврових листи
  • 3 горошини духмяного перцю
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • 3 квашених томати
  • 1 болгарський перець
  • 1 ріпчаста цибуля
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • сік 1/2 лимона
  • 100 г родзинок
  • сіль до смаку
  • для подачі кружечки лимона та сметана
Клопотенко показав рецепт, як приготувати ситну солянку за 8 кроків - фото 519365

Рецепт:

  1. Візьміть 300 г свинячих реберець, очистьте їх від плівок та помийте. На розігріту сковорідку налийте 2 ст. л. соняшникової олії та підсмажте до рум'яної скоринки.
  2. Перекладіть ребра в сотейник, залийте водою і варіть на невеликому вогні бульйон. Додайте 1 цибулину, розрізану навпіл, і 2 зубчики часнику.
  3. Візьміть болгарський перець та наріжте його соломкою. На сковороді, де смажили ребра, припустіть перець з 2 лавровими листами та 3 горошинами духмяного перцю. Додайте 1 ч. л. копченої паприки та готуйте ще хвилину.
  4. Наріжте соломкою 200 г шинки та покладіть до бульйону.
  5. Наріжте півкільцями 3 солоних огірки та 3 квашених томати, очистьте від шкірки й трохи роздушіть. Огірки та томати покладіть у бульйон. Додайте в каструлю 1 ст. л. томатної пасти.
  6. Відваріть "в мундирі" 2 картоплини в окремому сотейнику до готовності протягом 25 хвилин. Остудіть, очистьте і наріжте великим кубиком. Додайте в солянку.
  7. Дістаньте з солянки відварені свинячі ребра, відокремте м'ясо від кісток. Також вийміть з бульйону розрізану навпіл цибулину. Наріжте м'ясо довільними шматочками та відправте назад в каструлю.
  8. У готову солянку вичавіть сік половини лимона і додайте 100 г темних родзинок. Залишіть на 20 хвилин настоятися і подавайте зі сметаною і кружечком лимона. За бажанням при подачі можна додати зелені.

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