Клопотенко показав рецепт, як приготувати ситну солянку за 8 кроків

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування першої страви – наваристої солянки. Спробуйте приготувати й ви вдома таку смакоту!

Євген Клопотенко пропонує приготувати ситну та ароматну солянку. Цю першу страву за цим рецептом треба готувати на ребрах.

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Спершу ви будете розгублені, коли побачите кількість інгредієнтів для цієї страви. Але не варто відмовлятися від приготування солянки на свинячих ребрах, яка виходить густою та наваристою. У цьому супі завжди йдеться про максимальну кількість складників, а відтак страва насичена різноманіттям ароматів, які всі разом створюють смачне кулінарне звучання", – зазначив кухар.

Інгредієнти на 2-2,5 л рідини:

300 г свиних ребер

200 г шинки

3 солоних огірки

2 картоплі

1 ч. л. копченої паприки

2 лаврових листи

3 горошини духмяного перцю

2 ст. л. соняшникової олії

3 квашених томати

1 болгарський перець

1 ріпчаста цибуля

2 зубчики часнику

1 ст. л. томатної пасти

сік 1/2 лимона

100 г родзинок

сіль до смаку

для подачі кружечки лимона та сметана

Рецепт:

Візьміть 300 г свинячих реберець, очистьте їх від плівок та помийте. На розігріту сковорідку налийте 2 ст. л. соняшникової олії та підсмажте до рум'яної скоринки. Перекладіть ребра в сотейник, залийте водою і варіть на невеликому вогні бульйон. Додайте 1 цибулину, розрізану навпіл, і 2 зубчики часнику. Візьміть болгарський перець та наріжте його соломкою. На сковороді, де смажили ребра, припустіть перець з 2 лавровими листами та 3 горошинами духмяного перцю. Додайте 1 ч. л. копченої паприки та готуйте ще хвилину. Наріжте соломкою 200 г шинки та покладіть до бульйону. Наріжте півкільцями 3 солоних огірки та 3 квашених томати, очистьте від шкірки й трохи роздушіть. Огірки та томати покладіть у бульйон. Додайте в каструлю 1 ст. л. томатної пасти. Відваріть "в мундирі" 2 картоплини в окремому сотейнику до готовності протягом 25 хвилин. Остудіть, очистьте і наріжте великим кубиком. Додайте в солянку. Дістаньте з солянки відварені свинячі ребра, відокремте м'ясо від кісток. Також вийміть з бульйону розрізану навпіл цибулину. Наріжте м'ясо довільними шматочками та відправте назад в каструлю. У готову солянку вичавіть сік половини лимона і додайте 100 г темних родзинок. Залишіть на 20 хвилин настоятися і подавайте зі сметаною і кружечком лимона. За бажанням при подачі можна додати зелені.

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