Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Клопотенко показав рецепт, як приготувати найсоковитішу буженину

  • 76
Клопотенко показав рецепт, як приготувати найсоковитішу буженину - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування смачної та соковитої буженини. Спробуйте приготувати й ви вдома такий м'ясний смаколик!

Євген Клопотенко пропонує приготувати буженину у конверті.

І ще: Ектор Хіменес-Браво приготував пиріг з хурмою: рецепт від шеф-кухаря

Якщо хочеться свята, а в календарі нічого не намічається, то можна просто приготувати буженину. А святковий настрій підтягнеться за неймовірним ароматом м'яса. Поласувати смачною бужениною просто так – тому що ми можемо! Ще й смачні бутерброди потім можна зробити", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • 1 кг 200 г свинини (задня частина або ошийок)
  • 10 зубчиків часнику (+ 4 зубчики у воду)
  • 20 г американської гірчиці
  • 20 г меду
  • сіль

Клопотенко показав рецепт, як приготувати найсоковитішу буженину - фото 519161

Рецепт:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Очистьте 10 зубчиків часнику і ретельно обваляйте кожен у солі. Зробіть у м'ясі надрізи та вставте у кожен по зубчику.
  3. У велику каструлю влийте воду, додайте 1 ст. л. солі, 4 зубчики часнику та доведіть до кипіння. Води має бути стільки, щоб вона покрила все м'ясо. Коли вода закипить, обережно опустіть в каструлю свинину. Зменште вогонь та варіть 15-20 хвилин.
  4. Потім вийміть свинину з води, перекладіть на пергаментний папір та згорніть конвертом. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.
  5. Змішайте у мисочці 20 г американської гірчиці та 20 г меду.
  6. Через годину вийміть буженину, розкрийте конверт та змастіть м'ясо медово-гірчичною сумішшю.
  7. Поверніть м'ясо у духовку ще на 20 хвилин.
  8. Готовій буженині дайте трохи охолонути та наріжте тонкими слайсами.

До теми: Володимир Ярославський показав, як приготувати глінтвейн: рецепт зимового напою

пропозиції партнерів
Новини