Клопотенко показав рецепт, як приготувати найсоковитішу буженину

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування смачної та соковитої буженини. Спробуйте приготувати й ви вдома такий м'ясний смаколик!

Євген Клопотенко пропонує приготувати буженину у конверті.

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Якщо хочеться свята, а в календарі нічого не намічається, то можна просто приготувати буженину. А святковий настрій підтягнеться за неймовірним ароматом м'яса. Поласувати смачною бужениною просто так – тому що ми можемо! Ще й смачні бутерброди потім можна зробити", – коментує кухар.

Інгредієнти:

1 кг 200 г свинини (задня частина або ошийок)

10 зубчиків часнику (+ 4 зубчики у воду)

20 г американської гірчиці

20 г меду

сіль

Рецепт:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистьте 10 зубчиків часнику і ретельно обваляйте кожен у солі. Зробіть у м'ясі надрізи та вставте у кожен по зубчику. У велику каструлю влийте воду, додайте 1 ст. л. солі, 4 зубчики часнику та доведіть до кипіння. Води має бути стільки, щоб вона покрила все м'ясо. Коли вода закипить, обережно опустіть в каструлю свинину. Зменште вогонь та варіть 15-20 хвилин. Потім вийміть свинину з води, перекладіть на пергаментний папір та згорніть конвертом. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Змішайте у мисочці 20 г американської гірчиці та 20 г меду. Через годину вийміть буженину, розкрийте конверт та змастіть м'ясо медово-гірчичною сумішшю. Поверніть м'ясо у духовку ще на 20 хвилин. Готовій буженині дайте трохи охолонути та наріжте тонкими слайсами.

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