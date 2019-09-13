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Серіал Кріпосна Міс Україна

Кліп Потапа побив рекорд переглядів на YouTube

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Потап - фото 1
Потап / instagram

Кліп українського репера і продюсера Олексія Потапенка, який більш відомий як Потап, набрав мільйон переглядів. Про це сам виконавець розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами Потапа, це його "перший мільйон на YouTube". Особистий рекорд репера побив ролик під назвою "999", який презентували до Дня Незалежності України. Його випустила група MOZGI 22 серпня, в складі якої зараз виступає Потап.

До теми: MOZGI випустили патріотичний кліп на перший українськомовний хіт "999"

Пісня "999" стала першим україномовним треком в репертуарі групи MOZGI.

У коментарях Потапа назвали "українським Джей Зі", і відзначили, що мільйон переглядів – це тільки початок.

Слухай українське: Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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