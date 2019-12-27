Кліп гурту Nirvana набрав мільярд переглядів на YouTube

Кліп групи Nirvana на трек "Smells Like Teen Spirit" зібрав понад мільярд переглядів на YouTube. Про це самі музиканти написали на своїй сторінці в Facebook.

Цей ролик користувачі мережі найбільше переглядали серед інших кліпів 90-х років. Він був опублікований на YouTube 16 червня 2009 року. З того часу кліп подивилися понад мільярд разів.

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Пісня "Smells Like Teen Spirit" виявилася найпопулярнішою в альбомі 1991 року – Nevermind. Крім того, відео оцінили двома преміями MTV Video Music Awards. Експерти відзначають, що популярність цього треку допомогла музикантам здобути світову популярність.

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