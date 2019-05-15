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Кліп дочки Кардашян підірвав мережу

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Кім кардашян з дочкою - фото 1
Кім кардашян з дочкою / instagram

Зірка американського реаліті Кім Кардашян опублікувала на сторінці в Instagram кліп своєї дочки Норт Вест. Ролик менш ніж за півдня зібрав 12 мільйонів переглядів і безліч коментарів.

Імпровізований кліп з'явився на сторінці Кім і викликав справжній фурор в мережі. У ролику п'ятирічна Норт з'являється в білому коридорі в сомбреро, ковбойських штанах з чорно-білим принтом і білому піджаку в ковбойському стилі. Дівчина тримає укулеле і танцює. Юна Норт позує в досить дорослих позах і виконує свій танець босою.

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Користувачі мережі відзначили, що переглядали відео безліч разів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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