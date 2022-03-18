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Канада прийматиме біженців з України: які умови подання документів
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Українці продовжують рятуватися від війни не лише на заході країни, а й за кордоном. Одна з країн, яка полегшила доступ нашим землякам, – Канада. Розповідаємо, що потрібно для того, щоб потрапити до цієї країни.
На сайті канадського уряду з'явилася важлива інформація для тих, хто планує знайти прихисток у цій країні. Зокрема повідомляється, що Канада запустила тимчасову міграційну програму для наших земляків.
Варте уваги: Виняток: коли чоловік може виїхати з України під час війни
Що вона передбачає та як нею скористатися
"У відповідь на повномасштабне вторгнення Владіміра Путіна в Україну міністр імміграції, біженців та громадянства Шон Фрейзер оголосив про запуск Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET). CUAET – це особливий, прискорений шлях тимчасового проживання для українців, які шукають безпечного притулку в Канаді, поки триває війна в їхній рідній країні", – йдеться у заяві.
Ця програма передбачає, що українці та найближчі члени їхніх сімей будь-якої національності матимуть можливість перебувати в Канаді.
- Максимальний термін: 3 роки.
- Умови перебування: тимчасове резидентство.
Охочим взяти участь у програмі потрібно подати онлайн-заявку на візу в Канаду. Також необхідно надати свої біометричні дані (відбитки пальців і фотографію).
Цікаво! Можна подати водночас заявку на 3-річний відкритий дозвіл на роботу. Це дозволить вам працевлаштуватися в країні.
Спеціальна програма скасовує багато звичайних вимог, пов'язаних з отриманням візи або дозволом на роботу.
Якщо ви їдете з учнями початкової та старшої школи, то можете їх зареєструвати. Це дозволить відразу по прибуттю до Канади віддати їх до місцевої школи. Що ж стосується охочих навчатися у місцевих вишах, то потрібно подати заявку на отримання дозволу.
Якщо ви вже перебуваєте в Канаді, то можете подати заявку на продовження свого статусу відвідувача або дозволу на роботу. Пролонгування також діє до 3 років.
Важливо! Весь процес отримання візи та / або дозволу на роботу – безплатний.
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