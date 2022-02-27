На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кличко закликає киян провести усю ніч в укриттях
-
- 15
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян провести найближчу ніч в укриттях. Існує велика ймовірність, що ніч знову буде непростою.
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян провести найближчу ніч в укриттях.
Це важливо: "Оберіть мову, якою ви хочете, щоб вас послали": Остапчук до Путіна та Лукашенка
"Сьогоднішня ніч знову буде складною. Тому наші захисники готуються захищати столицю. А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях", – заявив мер.
"Ворог сатаніє. Розстрілює мирні будинки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоча сам зазнає великих втрат – і людських, і військової техніки. Тому що, схоже, росіяни не очікували такої відсічі та такого духу українських людей. І військових, і цивільних", – додав Кличко.
І ще: "Грандіозний недоумок": Джим Керрі підтримав Україну у війні з Росією
-
14:51"План евакуації від СБУ": не відкривайте такі повідомлення у жодному випадку
-
14:32Українські захисники острова Зміїний – живі: офіційна заява ВМС ВСУ
-
14:19У Бердянську місцеві співають гімн України під технікою окупанта – відео 18+
-
14:08У Києві суворо заборонили рух смугою громадського транспорту
-
13:50Тривожна валізка: які продукти варто брати
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:44Що бісить флориста: вся правда про весільні букети та квітковий дизайн
-
13:15Як притягти Росію до відповідальності в Гаазі: інструкція для кожного українця
-
12:56Василь Вірастюк емоційно розповів, що чекає на російських окупантів в Україні: відео 18+
-
12:34"Російський корабель, йди на*уй!": Monobank змінив дизайн електронних карток
-
12:19Як світ допомагає Україні: ситуація на дипломатичному фронті 28 лютого
-
11:57Музичні новинки лютого 2022: плейлист нових українських пісень
-
11:43Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ
-
11:27"Іди на**й": дочка Сніжани Єгорової відверто послала проросійську маму
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:11У Харкові комендантська година розпочнеться сьогодні о 16:00
-
10:51"Для безпеки": Google Maps заблокував деякі функції в Україні
-
10:42Переговори України із Росією: у мережі показали фото місця, де відбудеться зустріч
-
10:20Як захистити домашніх тварин під час повітряної тривоги
-
09:47Дженніфер Еністон долучилася до збору коштів для українських біженців
-
09:39ПриватБанк дозволив переказати бонуси на допомогу армії: як це зробити
-
09:21На відео показали знищення російських установок Бук українським безпілотником
-
08:52У Києві запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт
-
08:26Як відрізнити українську військову техніку від російської: важлива інструкція
-
07:51Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
-
14:32Українські захисники острова Зміїний – живі: офіційна заява ВМС ВСУ
-
11:43Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ
-
07:10Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать
- 27 лютого
-
23:31Дія потрапила у ТОП найкращих додатків тижня в Apple Store
-
18:30"Грандіозний недоумок": Джим Керрі підтримав Україну у війні з Росією
-
16:52SWEET TV відкрив безплатний доступ до українських новинних каналів
-
12:30Як діяти у разі аварій на хімічних об'єктах: важлива інструкція
-
10:26Що прямо зараз може зробити кожен українець
- 26 лютого
-
21:50Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз
-
19:11Не допомагайте ворогу: чого категорично НЕ можна робити у соцмережах
-
18:02Що категорично не можна робити під час перебування у сховищі
-
16:06У Києві змінили тривалість комендантської години: покидати домівки не можна до понеділка
-
12:17Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси
- 25 лютого
-
21:32Без зв'язку не залишимося: як українські оператори підтримують клієнтів
-
18:25Тарас Тополя та Антитіла вирушили захищати Україну, а ще випустили новий альбом: відео
-
16:17"Треба вийняти язик з ж*пи": Сергій Притула різко звернувся до російських зірок
-
14:36"Перевірка від СБУ": українців попередили про новий фейк
-
11:34Як не стати жертвою дезінформації: важливі поради від ДСНС
- 24 лютого
-
20:42"Вмиються власною кров'ю", – головнокомандувач ЗСУ про спробу Росії захопити Україну
-
17:21У Києві запровадили комендантську годину: що це означає
-
12:34Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
08:53Воєнний стан в Україні: що це означає і як діяти
-
07:14Місячний посівний календар на березень 2022: коли і що садити
- 23 лютого
-
21:47Найгарячіші образи Дакоти Феннінг за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:47Емілі Блант святкує 39-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром