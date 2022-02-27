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війна

Кличко закликає киян провести усю ніч в укриттях

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Кличко - фото 1
Кличко / pravda.com.ua

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян провести найближчу ніч в укриттях. Існує велика ймовірність, що ніч знову буде непростою.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян провести найближчу ніч в укриттях.

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"Сьогоднішня ніч знову буде складною. Тому наші захисники готуються захищати столицю. А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях", – заявив мер.

"Ворог сатаніє. Розстрілює мирні будинки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоча сам зазнає великих втрат – і людських, і військової техніки. Тому що, схоже, росіяни не очікували такої відсічі та такого духу українських людей. І військових, і цивільних", – додав Кличко.

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