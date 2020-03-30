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Карантин Коронавірус

Кличко порівняв пікніки на природі з катастрофою

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Кличко - фото 1
Кличко / kyivcity

Мер Києва спростував стереотип про те, що вірус може вражати тільки людей похилого віку.

Віталій Кличко під час брифінгу, 30 березня, порівняв відпочинок на природі під час карантину з катастрофою.

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"Якщо продовжаться ці гуляння і тусовки, ці поїздки натовпами на природу, на нас всіх чекає велика катастрофа", – сказав Кличко. Він також спростував стереотип про те, що вірус може вражати тільки літніх людей, адже серед киян є багато випадків інфікування людей у віці за 30 років, і також є два випадки зараження дітей.

Нагадаємо, що в Києві зафіксовано 102 випадки зараження коронавірусом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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