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День міста Києва 2020 відзначають онлайн: програма заходів

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де святкувати день міста Києва - фото 1
де святкувати день міста Києва

День Києва у 2020 році відзначатимуть 31 травня. У зв'язку з карантином, цьогоріч святкування відбуватиметься у телевізійному форматі. Масові заходи заборонені, тому свято ц столиці мине онлайн. Читайте далі та дізнайтеся, яку програму підготували на День міста Києва!

На перетині весни та літа, 31 травня, у столиці України свято – День міста Києва. Навіть за умов карантину киянам та гостям міста варто долучитися до особливої святкової програми, яка цьогоріч зосереджена на онлайн подіях: концерти, вікторини та навіть пробіг.

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Програма до Дня міста Києва 2020

Телеканал "Київ" з самого ранку запустить для своїх глядачів святкову програму:

  • Привітання
  • Тематичні сюжети "Прогулянки Києвом", "Київ, який ми любимо", "Портрети", "Історії"
  • Трансляція "Пробігу під каштанами" в онлайн-форматі
  • Святкова телевікторина з киянами
  • Радіоконцерт гуртів [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey"
День міста Києва 2020 відзначають онлайн: програма заходів - фото 406879

Відомі кияни записали святкові відео, які поширюватимуть у соцмережах:

  • Академічний камерний хор "Хрещатик" записав свою версію пісні "Як тебе не любити, Києве мій!"
  • Київський академічний муніципальний духовий оркестр зняв на відео пісню-привітання "Щастя, добра і любові"
  • Київський академічний ансамбль української музики "Дніпро" підготував відеопривітання піснею "Україна – рідний край"

Youtubе-канал UA:ESTRADA.TV транслюватиме гала-концерт лауреатів і учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва "Пісня над Дніпром-2020" імені Анатолія Авдієвського.

Ще онлайн транслюватимуть гала-концерт "Світові шедеври" за участі Київського національного академічного театру оперети.

30 та 31 травня, 20:00 – трансляція концерту до Дня Києва від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького.

Також на День Києва розпочнеться сезон фонтанів й усі столичні фонтани запустять 31 травня.

До теми: Коли відкриють ТРЦ та готелі в Києві: стала відома дата

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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