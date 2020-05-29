День міста Києва 2020 відзначають онлайн: програма заходів

де святкувати день міста Києва

День Києва у 2020 році відзначатимуть 31 травня. У зв'язку з карантином, цьогоріч святкування відбуватиметься у телевізійному форматі. Масові заходи заборонені, тому свято ц столиці мине онлайн. Читайте далі та дізнайтеся, яку програму підготували на День міста Києва!

На перетині весни та літа, 31 травня, у столиці України свято – День міста Києва. Навіть за умов карантину киянам та гостям міста варто долучитися до особливої святкової програми, яка цьогоріч зосереджена на онлайн подіях: концерти, вікторини та навіть пробіг.

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Програма до Дня міста Києва 2020

Телеканал "Київ" з самого ранку запустить для своїх глядачів святкову програму:

Привітання

Тематичні сюжети "Прогулянки Києвом", "Київ, який ми любимо", "Портрети", "Історії"

"Прогулянки Києвом", "Київ, який ми любимо", "Портрети", "Історії" Трансляція " Пробігу під каштанами" в онлайн-форматі

під каштанами" в онлайн-форматі Святкова телевікторина з киянами

з киянами Радіоконцерт гуртів [О], "On I Ona", "ADAM", "Нумер 482", "Green Grey"

Відомі кияни записали святкові відео, які поширюватимуть у соцмережах:

Академічний камерний хор "Хрещатик" записав свою версію пісні " Як тебе не любити, Києве мій !"

!" Київський академічний муніципальний духовий оркестр зняв на відео пісню-привітання " Щастя, добра і любові "

" Київський академічний ансамбль української музики "Дніпро" підготував відеопривітання піснею "Україна – рідний край"

Youtubе-канал UA:ESTRADA.TV транслюватиме гала-концерт лауреатів і учасників Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва "Пісня над Дніпром-2020" імені Анатолія Авдієвського.

Ще онлайн транслюватимуть гала-концерт "Світові шедеври" за участі Київського національного академічного театру оперети.

30 та 31 травня, 20:00 – трансляція концерту до Дня Києва від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького.

Також на День Києва розпочнеться сезон фонтанів й усі столичні фонтани запустять 31 травня.

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