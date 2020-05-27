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Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку

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як назвати собаку - фото 1
як назвати собаку

Вибір імені для чотирилапого улюбленця подекуди може перетворитися на справжні тортури. Найкрасивіші та найкреативніші клички для собак та псів – у статті на Радіо МАКСИМУМ!

Чотирилапі вихованці стають не просто улюбленцями, а справжніми членами сім'ї. Важливо, щоб вони мали відповідне ім'я, а не просто випадкову кличку. Влучне ім'я потрібне, щоб зобразити зовнішність, поведінку та характер цуцика або вже дорослого пса. Кличка тварини може бути будь-якою мовою: українського, англійського, вигаданою, але є основний аспект – кличка повинна бути милозвучною й легкою для повторювання. Обираючи ім'я для собаки, орієнтуйтеся на короткі прізвиська, щоб тварині було легше запам'ятати та відгукуватися надалі.

І ще: Клички для котів і кішок: прикольні імена, як назвати улюбленця

Як назвати маленького пса

Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку - фото 406546

Для цуценят, які не дуже збільшаться у розмірі, підійдуть такі імена:

  • Лапа
  • Няша
  • Ельфі
  • Хепі
  • Тяпа
  • Фанні
  • Буся
  • Тінкі
  • Соня
  • Плюша
  • Ластік
  • Хвостик
  • Енджел
  • Хоні
  • Ляля
  • Цаца
  • Кроха
  • Пуля
  • Муха
  • Жужа
  • Бембі
  • Лапкінс
  • Тотошка
  • Цент
  • Фунтик
  • Бусіна
  • Зайка
  • Пончик
  • Бублик
  • Филя
  • Кузя
  • Дуся
  • Кнопка
  • Луна
  • Найда

Як назвати собаку великої породи

Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку - фото 406548

Для великих псів відмінно підійдуть такі клички:

  • Альфа
  • Вікторія
  • Гроза
  • Стріла
  • Тайга
  • Лакі
  • Шельма
  • Рея
  • Церцея
  • Аляска
  • Дора
  • Панда
  • Бера
  • Боцман
  • Вікінг
  • Стронг
  • Витязь
  • Давид
  • Самсон
  • Вепр
  • Булат
  • Хагрид
  • Лайон
  • Одін
  • Барс
  • Акелла
  • Граф
  • Атилла
  • Бетмен
  • Зевс
  • Стар
  • Марс
  • Вулкан
  • Баламут
  • Боксер
  • Грім
  • Перчик
  • Саурон
  • Тайфун
  • Турбо

Як назвати пса середнього розміру

Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку - фото 406545

Для цуценяти, яке буде не дуже великою собакою, може підійти одне з таких імен:

  • Емма
  • Єва
  • Грейс
  • Скарлетт
  • Бес
  • Мінді
  • Хлоя
  • Мія
  • Одрі
  • Кіті
  • Гвінет
  • Меган
  • Дженіс
  • Хейлі
  • Хіларі
  • Опра
  • Шарон
  • Ума
  • Джессі
  • Глоріс
  • Бланш
  • Вів'єн
  • Амелі
  • Віолет
  • Жаклін
  • Коко
  • Жизель
  • Колет
  • Манон
  • Цицерон
  • Соломон
  • Платон
  • Шерлок
  • Зигмунд
  • Йода
  • Черчиль
  • Будда
  • Сейдж
  • Ватсон
  • Армстронг
  • Стерлінг
  • Тедді
  • Роккі
  • Скаут
  • Арні
  • Марсель
  • Клод
  • Луї

Як назвати сірого цуцика

Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку - фото 406565

Для цуценят сірого забарвлення відмінно підійдуть такі клички:

  • Грей
  • Сільвер
  • Смокі
  • Димок
  • Туман
  • Маус
  • Асфальт
  • Стоун
  • Рейні
  • Кардинал
  • Грэйсі
  • Димка
  • Зайка
  • Галька
  • Фісташка
  • Хмарка
  • Мишка

Як назвати чорне цуценя

Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку - фото 406543

Власники чорних собак надають перевагу цікавим прізвиськами, які підкреслюють забарвлення їх улюбленця, таким як:

  • Агат
  • Блек
  • Анубіс
  • Мавр
  • Чорниш
  • Шварц
  • Нічка
  • Чорні
  • Блекі
  • Нуар
  • Зола
  • Пантера
  • Багіра
  • Шедоу
  • Мгла
  • Клякса
  • Ляпка

Як назвати рудого пса

Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку - фото 406550

Руді собаки асоціюються з добротою. Підійдуть ось такі імена:

  • Апельсин
  • Віскі
  • Ренд
  • Голд
  • Янтар
  • Коржик
  • Вогник
  • Персик
  • Іриска
  • Білка
  • Лиска
  • Оранж
  • Голді
  • Фоксі
  • Джинджер
  • Іскра

Як назвати білу собаку

Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку - фото 406544

А ось які імена можуть підійти вашому білосніжному вихованцеві:

  • Бурулька
  • Клауд
  • Вайті
  • Білка
  • Пушинка
  • Сахарок
  • Сніжинка
  • Айс
  • Блонді
  • Алмаз
  • Кефір
  • Ельбрус
  • Кокс
  • Сноу
  • Шугар

До теми: Собака, який не довіряє скляним дверям, підкорив мережу (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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