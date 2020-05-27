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Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку
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Вибір імені для чотирилапого улюбленця подекуди може перетворитися на справжні тортури. Найкрасивіші та найкреативніші клички для собак та псів – у статті на Радіо МАКСИМУМ!
Чотирилапі вихованці стають не просто улюбленцями, а справжніми членами сім'ї. Важливо, щоб вони мали відповідне ім'я, а не просто випадкову кличку. Влучне ім'я потрібне, щоб зобразити зовнішність, поведінку та характер цуцика або вже дорослого пса. Кличка тварини може бути будь-якою мовою: українського, англійського, вигаданою, але є основний аспект – кличка повинна бути милозвучною й легкою для повторювання. Обираючи ім'я для собаки, орієнтуйтеся на короткі прізвиська, щоб тварині було легше запам'ятати та відгукуватися надалі.
І ще: Клички для котів і кішок: прикольні імена, як назвати улюбленця
Як назвати маленького пса
Для цуценят, які не дуже збільшаться у розмірі, підійдуть такі імена:
- Лапа
- Няша
- Ельфі
- Хепі
- Тяпа
- Фанні
- Буся
- Тінкі
- Соня
- Плюша
- Ластік
- Хвостик
- Енджел
- Хоні
- Ляля
- Цаца
- Кроха
- Пуля
- Муха
- Жужа
- Бембі
- Лапкінс
- Тотошка
- Цент
- Фунтик
- Бусіна
- Зайка
- Пончик
- Бублик
- Филя
- Кузя
- Дуся
- Кнопка
- Луна
- Найда
Як назвати собаку великої породи
Для великих псів відмінно підійдуть такі клички:
- Альфа
- Вікторія
- Гроза
- Стріла
- Тайга
- Лакі
- Шельма
- Рея
- Церцея
- Аляска
- Дора
- Панда
- Бера
- Боцман
- Вікінг
- Стронг
- Витязь
- Давид
- Самсон
- Вепр
- Булат
- Хагрид
- Лайон
- Одін
- Барс
- Акелла
- Граф
- Атилла
- Бетмен
- Зевс
- Стар
- Марс
- Вулкан
- Баламут
- Боксер
- Грім
- Перчик
- Саурон
- Тайфун
- Турбо
Як назвати пса середнього розміру
Для цуценяти, яке буде не дуже великою собакою, може підійти одне з таких імен:
- Емма
- Єва
- Грейс
- Скарлетт
- Бес
- Мінді
- Хлоя
- Мія
- Одрі
- Кіті
- Гвінет
- Меган
- Дженіс
- Хейлі
- Хіларі
- Опра
- Шарон
- Ума
- Джессі
- Глоріс
- Бланш
- Вів'єн
- Амелі
- Віолет
- Жаклін
- Коко
- Жизель
- Колет
- Манон
- Цицерон
- Соломон
- Платон
- Шерлок
- Зигмунд
- Йода
- Черчиль
- Будда
- Сейдж
- Ватсон
- Армстронг
- Стерлінг
- Тедді
- Роккі
- Скаут
- Арні
- Марсель
- Клод
- Луї
Як назвати сірого цуцика
Для цуценят сірого забарвлення відмінно підійдуть такі клички:
- Грей
- Сільвер
- Смокі
- Димок
- Туман
- Маус
- Асфальт
- Стоун
- Рейні
- Кардинал
- Грэйсі
- Димка
- Зайка
- Галька
- Фісташка
- Хмарка
- Мишка
Як назвати чорне цуценя
Власники чорних собак надають перевагу цікавим прізвиськами, які підкреслюють забарвлення їх улюбленця, таким як:
- Агат
- Блек
- Анубіс
- Мавр
- Чорниш
- Шварц
- Нічка
- Чорні
- Блекі
- Нуар
- Зола
- Пантера
- Багіра
- Шедоу
- Мгла
- Клякса
- Ляпка
Як назвати рудого пса
Руді собаки асоціюються з добротою. Підійдуть ось такі імена:
- Апельсин
- Віскі
- Ренд
- Голд
- Янтар
- Коржик
- Вогник
- Персик
- Іриска
- Білка
- Лиска
- Оранж
- Голді
- Фоксі
- Джинджер
- Іскра
Як назвати білу собаку
А ось які імена можуть підійти вашому білосніжному вихованцеві:
- Бурулька
- Клауд
- Вайті
- Білка
- Пушинка
- Сахарок
- Сніжинка
- Айс
- Блонді
- Алмаз
- Кефір
- Ельбрус
- Кокс
- Сноу
- Шугар
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