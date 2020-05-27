Клички для собак: цікаві імена, як назвати пса хлопчика чи дівчинку

Вибір імені для чотирилапого улюбленця подекуди може перетворитися на справжні тортури. Найкрасивіші та найкреативніші клички для собак та псів – у статті на Радіо МАКСИМУМ!

Чотирилапі вихованці стають не просто улюбленцями, а справжніми членами сім'ї. Важливо, щоб вони мали відповідне ім'я, а не просто випадкову кличку. Влучне ім'я потрібне, щоб зобразити зовнішність, поведінку та характер цуцика або вже дорослого пса. Кличка тварини може бути будь-якою мовою: українського, англійського, вигаданою, але є основний аспект – кличка повинна бути милозвучною й легкою для повторювання. Обираючи ім'я для собаки, орієнтуйтеся на короткі прізвиська, щоб тварині було легше запам'ятати та відгукуватися надалі.

І ще: Клички для котів і кішок: прикольні імена, як назвати улюбленця

Як назвати маленького пса

Для цуценят, які не дуже збільшаться у розмірі, підійдуть такі імена:

Лапа

Няша

Ельфі

Хепі

Тяпа

Фанні

Буся

Тінкі

Соня

Плюша

Ластік

Хвостик

Енджел

Хоні

Ляля

Цаца

Кроха

Пуля

Муха

Жужа

Бембі

Лапкінс

Тотошка

Цент

Фунтик

Бусіна

Зайка

Пончик

Бублик

Филя

Кузя

Дуся

Кнопка

Луна

Найда

Як назвати собаку великої породи

Для великих псів відмінно підійдуть такі клички:

Альфа

Вікторія

Гроза

Стріла

Тайга

Лакі

Шельма

Рея

Церцея

Аляска

Дора

Панда

Бера

Боцман

Вікінг

Стронг

Витязь

Давид

Самсон

Вепр

Булат

Хагрид

Лайон

Одін

Барс

Акелла

Граф

Атилла

Бетмен

Зевс

Стар

Марс

Вулкан

Баламут

Боксер

Грім

Перчик

Саурон

Тайфун

Турбо

Як назвати пса середнього розміру

Для цуценяти, яке буде не дуже великою собакою, може підійти одне з таких імен:

Емма

Єва

Грейс

Скарлетт

Бес

Мінді

Хлоя

Мія

Одрі

Кіті

Гвінет

Меган

Дженіс

Хейлі

Хіларі

Опра

Шарон

Ума

Джессі

Глоріс

Бланш

Вів'єн

Амелі

Віолет

Жаклін

Коко

Жизель

Колет

Манон

Цицерон

Соломон

Платон

Шерлок

Зигмунд

Йода

Черчиль

Будда

Сейдж

Ватсон

Армстронг

Стерлінг

Тедді

Роккі

Скаут

Арні

Марсель

Клод

Луї

Як назвати сірого цуцика

Для цуценят сірого забарвлення відмінно підійдуть такі клички:

Грей

Сільвер

Смокі

Димок

Туман

Маус

Асфальт

Стоун

Рейні

Кардинал

Грэйсі

Димка

Зайка

Галька

Фісташка

Хмарка

Мишка

Як назвати чорне цуценя

Власники чорних собак надають перевагу цікавим прізвиськами, які підкреслюють забарвлення їх улюбленця, таким як:

Агат

Блек

Анубіс

Мавр

Чорниш

Шварц

Нічка

Чорні

Блекі

Нуар

Зола

Пантера

Багіра

Шедоу

Мгла

Клякса

Ляпка

Як назвати рудого пса

Руді собаки асоціюються з добротою. Підійдуть ось такі імена:

Апельсин

Віскі

Ренд

Голд

Янтар

Коржик

Вогник

Персик

Іриска

Білка

Лиска

Оранж

Голді

Фоксі

Джинджер

Іскра

Як назвати білу собаку

А ось які імена можуть підійти вашому білосніжному вихованцеві:

Бурулька

Клауд

Вайті

Білка

Пушинка

Сахарок

Сніжинка

Айс

Блонді

Алмаз

Кефір

Ельбрус

Кокс

Сноу

Шугар

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