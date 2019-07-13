Кіт, який елегантно п'є воду, розвеселив мережу (відео)

Коти доволі часто стають зірками інтернету через свої дивні вчинки та харизму, однак цей пухнастик дивує своїм екстравагантним способом пити воду. Цей ролик змусить вас усміхнутись!

На платформі Reddit користувач з ніком friedcat16 поділився кумедним записом зі своїм котом, який за короткий час опинився у трендах мережі. Всього за 10 годин ролик переглянули понад 52 тисячі осіб, а ще більш як 800 залишили коментарі. А все тому, що на відео можна побачити доволі неординарний спосіб пити воду.

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"Клянусь, він вміє правильно пити, просто думає, що так краще", – відзначив автор, коментуючи дії свого пухнастика. І справді, виглядає це значно екстравагантніше.

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