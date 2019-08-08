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Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото

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Кіт Зуу - фото 1
Кіт Зуу

Кіт з Японії на ім'я Зуу став новою зіркою мережі. По-перше, він абсолютно круглий, а по-друге, він милий і трішки злий. Вираз обличчя цього пухнастика взагалі безцінний: він немов позіхає і хоче поспати ще 5 хвилин. Зовсім, як ви (і ми) о пів восьмій ранку!

Зустрітися з Зуу – котом-екзотом, який живе в Японії

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346198

Це цікаво: Епічні фото домашніх улюбленців, які не знають про манери

Він народився 21 серпня 2017-го і скоро йому виповниться 2 роки

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346196

Кіт став популярним в інтернеті завдяки вічно сонного виразу мордочки

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346201

... і трикутнику з хутра під носом

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346199

Завдяки цій "краватці" здається, що Зуу постійно позіхає і хоче спати

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346208

Дивлячись на нього, мимоволі самому хочеться позіхнути, але ви тримайтеся

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346203

Попри свій трохи похмурий вигляд, кіт любить гратись як з людьми, так і з тваринами

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346211

Зуу живе з іншим котом-екзотом на прізвисько Бокко

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346210

Якщо дивлячись на Зуу вам все-таки захотілося спати ...

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346212

... то не мучте себе, ляжте і подрімайте ще 5 хвилин

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346197

Але тільки 5, бо попереду – робочий день!

Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото - фото 346200

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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