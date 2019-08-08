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Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото
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Кіт з Японії на ім'я Зуу став новою зіркою мережі. По-перше, він абсолютно круглий, а по-друге, він милий і трішки злий. Вираз обличчя цього пухнастика взагалі безцінний: він немов позіхає і хоче поспати ще 5 хвилин. Зовсім, як ви (і ми) о пів восьмій ранку!
Зустрітися з Зуу – котом-екзотом, який живе в Японії
Це цікаво: Епічні фото домашніх улюбленців, які не знають про манери
Він народився 21 серпня 2017-го і скоро йому виповниться 2 роки
Кіт став популярним в інтернеті завдяки вічно сонного виразу мордочки
... і трикутнику з хутра під носом
Завдяки цій "краватці" здається, що Зуу постійно позіхає і хоче спати
Дивлячись на нього, мимоволі самому хочеться позіхнути, але ви тримайтеся
Попри свій трохи похмурий вигляд, кіт любить гратись як з людьми, так і з тваринами
Зуу живе з іншим котом-екзотом на прізвисько Бокко
Якщо дивлячись на Зуу вам все-таки захотілося спати ...
... то не мучте себе, ляжте і подрімайте ще 5 хвилин
Але тільки 5, бо попереду – робочий день!
Читайте також: Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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