Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото

Кіт з Японії на ім'я Зуу став новою зіркою мережі. По-перше, він абсолютно круглий, а по-друге, він милий і трішки злий. Вираз обличчя цього пухнастика взагалі безцінний: він немов позіхає і хоче поспати ще 5 хвилин. Зовсім, як ви (і ми) о пів восьмій ранку!

Зустрітися з Зуу – котом-екзотом, який живе в Японії

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Він народився 21 серпня 2017-го і скоро йому виповниться 2 роки

Кіт став популярним в інтернеті завдяки вічно сонного виразу мордочки ... і трикутнику з хутра під носом

Завдяки цій "краватці" здається, що Зуу постійно позіхає і хоче спати Дивлячись на нього, мимоволі самому хочеться позіхнути, але ви тримайтеся

Попри свій трохи похмурий вигляд, кіт любить гратись як з людьми, так і з тваринами

Зуу живе з іншим котом-екзотом на прізвисько Бокко

Якщо дивлячись на Зуу вам все-таки захотілося спати ...

... то не мучте себе, ляжте і подрімайте ще 5 хвилин

Але тільки 5, бо попереду – робочий день!

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