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Кличка підловили на популярному курорті: з'явилися фото

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Володимир Кличко - фото 1
Володимир Кличко / dpchas

Легендарний український чемпіон Володимир Кличко вирушив на відпочинок з близькими і друзями. Папараці зловили боксера на Барбадосі разом з дочкою Євдокією.

Кличко-молодший, як очікується, найближчим часом оголосить про своє повернення на ринг. Британський таблоїд The Sun припустив, що нинішня поїздка – остання для Володимира перед активними тренуваннями.

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Кличка підловили на популярному курорті: з'явилися фото - фото 305300

Кличка підловили на популярному курорті: з'явилися фото - фото 305301

Кличка підловили на популярному курорті: з'явилися фото - фото 305302

Кличка підловили на популярному курорті: з'явилися фото - фото 305303

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Джерело: thesun
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