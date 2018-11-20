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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Клаудія Шиффер у шубі похизувалась стрункими ногами

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Клаудія Шиффер у шубі - фото 1
Клаудія Шиффер у шубі / instagram.com/claudiaschiffer

Популярна модель Клаудія Шиффер не збирається поступатись місцем молоді, і це підтверджують її недавні фото.

48-річна німецька модель Клаудія Шиффер продовжує підкорювати своєю красою та молодістю не лише на світських заходах та зйомках, а й на профілі в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад мільйон осіб, і це не дивно, адже вона періодично намагається ділитись з прихильниками свіжими фото.

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Нещодавно Клаудія показала кадр з фотосесії для бренду GIVENCHY, на якому позує у шубі, демонструючи довгі стрункі ноги. Ця жінка знає, як тримати себе у формі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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