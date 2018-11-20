Клаудія Шиффер у шубі похизувалась стрункими ногами

Популярна модель Клаудія Шиффер не збирається поступатись місцем молоді, і це підтверджують її недавні фото.

48-річна німецька модель Клаудія Шиффер продовжує підкорювати своєю красою та молодістю не лише на світських заходах та зйомках, а й на профілі в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад мільйон осіб, і це не дивно, адже вона періодично намагається ділитись з прихильниками свіжими фото.

І ще: Племінниця Джулії Робертс схвилювала Instagram

Нещодавно Клаудія показала кадр з фотосесії для бренду GIVENCHY, на якому позує у шубі, демонструючи довгі стрункі ноги. Ця жінка знає, як тримати себе у формі.

Читайте також: Леся Нікітюк потролила суддів Танців з зірками: кумедне фото