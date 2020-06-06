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Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар

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Jaguar XK120 під'єднали до розетки - фото 1
Jaguar XK120 під'єднали до розетки

Стартап Lunaz, заснований колишнім технічним директором Renault F1 Джоном Хілтоном, займається електрифікацією класичних британських автомобілів. У портфелі компанії кілька проєктів – електричний Jaguar XK120 зразка 1953, Rolls-Royce Phantom V 1961 року і Bentley Continental 1955-1965 років.

Замовлення на "Ягуар" вже прийняті, відвантаження електрокарів клієнтам почнеться у третьому кварталі 2020 року.

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Робота з електрифікації класичних моделей проводиться в кілька етапів. Спочатку Lunaz відновлює автомобіль, використовуючи при цьому тільки оригінальні і нові запчастини, а потім змінює установку на електричну. Вона включає один або кілька електромоторів і літій-іонні батареї різної місткості, які можна заряджати від розетки. Для Jaguar XK120 підготували 375-сильну установку і батарею на 80 кіловат-годин. На одній зарядці електрокар буде проїжджати 400 кілометрів. Розгін до 100 кілометрів на годину займає менш як п'ять секунд.

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Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар - фото 408518
Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар - фото 408519
Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар - фото 408520

Як повідомляє Autocar, Lunaz завершив тестування і розробку електричних Jaguar у кінці березня, ще до того, як Великобританія ввела обмеження через пандемію коронавірусу. Однак коли стартував прийом замовлень, в країні вже діяв карантин, так що заявки від клієнтів приймали онлайн.

Ціни на електромобілі Lunaz стартують від 350 тисяч фунтів стерлінгів.

Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар - фото 408521
Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар - фото 408517
Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар - фото 408515
Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар - фото 408514

Що ж стосується двох інших моделей, Bentley Continental і Rolls-Royce Phantom, то вони теж доступні для замовлення. Більш того, покупець на електричний Continental S2 Flying Spur вже знайшовся – це неназваний колекціонер, який планує використовувати електрокар в ролі автомобіля на кожен день. Електричний Rolls-Royce Phantom своєю чергою можуть закупити готелі преміум-класу.

Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар - фото 408522

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Джерело: Autocar
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