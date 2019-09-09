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Класичний Ford 1953 року випуску пустять з молотка

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Автомобіль повністю відреставрували перед продажем - фото 1
Автомобіль повністю відреставрували перед продажем

Один з найбільш вражаючих екземплярів класичного пікапа Ford F100, що пройшов ретельну реставрацію, можна придбати в Техасі за 59 500 доларів.

Ford F100 почали випускати ще у 1948 році, а у 1953 вийшла його оновлена ​​версія. Пікап цінували насамперед за універсальність: він був досить витривалий, щоб служити комерційним транспортом, і водночас досить комфортним для щоденного використання в ролі особистого автомобіля.

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Цей пікап червоного відтінку Coral Flame випустили у 1953 році, і відтоді він належав одній і тій же сім'ї. Нещодавно автомобіль пережив ретельну реставрацію, під час якої пікапу оновили екстер'єр та інтер'єр, а також привели в ідеальний стан всі деталі і агрегати. Всі панелі кузова пофарбували в оригінальний колір.

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Класичний Ford 1953 року випуску пустять з молотка - фото 353472

Класичний Ford 1953 року випуску пустять з молотка - фото 353473

Класичний Ford 1953 року випуску пустять з молотка - фото 353476

3,5-літровий рядний шестициліндровий мотор проїхав всього 1200 миль після недавнього перебирання, так само як і триступенева автоматична коробка передач. Продавець запевняє, що в автомобілі працює все, включаючи штатний опалювач салону і радіо. Більш того, весь процес відновлення автомобіля ретельно задокументували на фотознімках.

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Джерело: Motor
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