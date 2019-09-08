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Фахівці пояснили, які авто не варто купувати

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Peugeot 607 - фото 1
Peugeot 607 / commons

У мережі назвали марки авто, від покупки яких варто відмовитися. Вони не виправдовують себе.

Subaru Tribeca. Subaru Tribeca оснащена 3,6-літровим двигуном з сильною схильністю до перегріву. Власникам такої машини нерідко доводиться купувати радіатор охолодження двигуна, кришки і шланги радіатора.

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Subaru Tribeca

Peugeot 607. Машину французького виробника доводиться обслуговувати в спеціальних СТО, до того ж, до неї часто важко знайти запчастини. Найчастіше власникам доводиться міняти елементи ходової частини, а також лямбда-зонди, котушки запалювання, подушки двигуна.

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Peugeot 607

Audi A8. Власникам А8 часто доводиться міняти наконечники рульової тяги, сайлентблоки важелів, стійки стабілізатора, амортизатори, кульові опори, прокладки впускного колектора, болт головки циліндра, вентилятор кондиціонера, датчики тиску мастила.

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Audi A8

Renault Scenic. Renault Scenic теж не можна назвати надійним авто. Найчастіше власникам доводиться міняти амортизатори, стійки стабілізатора, кульові опори, сайлентблоки важелів, кермові тяги, важелі підвіски, котушки запалювання, термостат.

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Renault Scenic

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Джерело: mirror
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