Фахівці пояснили, які авто не варто купувати

У мережі назвали марки авто, від покупки яких варто відмовитися. Вони не виправдовують себе.

Subaru Tribeca. Subaru Tribeca оснащена 3,6-літровим двигуном з сильною схильністю до перегріву. Власникам такої машини нерідко доводиться купувати радіатор охолодження двигуна, кришки і шланги радіатора.

І ще: Американець сховав машину від урагану Доріан на кухні: фотофакт

Subaru Tribeca

Peugeot 607. Машину французького виробника доводиться обслуговувати в спеціальних СТО, до того ж, до неї часто важко знайти запчастини. Найчастіше власникам доводиться міняти елементи ходової частини, а також лямбда-зонди, котушки запалювання, подушки двигуна.

Peugeot 607

Audi A8. Власникам А8 часто доводиться міняти наконечники рульової тяги, сайлентблоки важелів, стійки стабілізатора, амортизатори, кульові опори, прокладки впускного колектора, болт головки циліндра, вентилятор кондиціонера, датчики тиску мастила.

Audi A8

Renault Scenic. Renault Scenic теж не можна назвати надійним авто. Найчастіше власникам доводиться міняти амортизатори, стійки стабілізатора, кульові опори, сайлентблоки важелів, кермові тяги, важелі підвіски, котушки запалювання, термостат.

Renault Scenic

Читайте також: Оновлений рейтинг найбажаніших авто серед українців