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Фахівці пояснили, які авто не варто купувати
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У мережі назвали марки авто, від покупки яких варто відмовитися. Вони не виправдовують себе.
Subaru Tribeca. Subaru Tribeca оснащена 3,6-літровим двигуном з сильною схильністю до перегріву. Власникам такої машини нерідко доводиться купувати радіатор охолодження двигуна, кришки і шланги радіатора.
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Peugeot 607. Машину французького виробника доводиться обслуговувати в спеціальних СТО, до того ж, до неї часто важко знайти запчастини. Найчастіше власникам доводиться міняти елементи ходової частини, а також лямбда-зонди, котушки запалювання, подушки двигуна.
Audi A8. Власникам А8 часто доводиться міняти наконечники рульової тяги, сайлентблоки важелів, стійки стабілізатора, амортизатори, кульові опори, прокладки впускного колектора, болт головки циліндра, вентилятор кондиціонера, датчики тиску мастила.
Renault Scenic. Renault Scenic теж не можна назвати надійним авто. Найчастіше власникам доводиться міняти амортизатори, стійки стабілізатора, кульові опори, сайлентблоки важелів, кермові тяги, важелі підвіски, котушки запалювання, термостат.
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