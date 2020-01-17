Класичний Fiat 124 перетворили на електрокар

Реставраційна майстерня Roadster Salon з Іллінойсу, США, почала приймати замовлення на електричну версію класичного родстера Fiat 124 Sport Spider. Перетворення передбачає установку одного або двох моторів і збереження оригінальної п'ятиступінчастої механічної коробки передач.

Донорами для електричного Spider America EV виступають родстери Fiat 124 Sport Spider, що випускалися у 70-х роках минулого століття.

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В Roadster Salon позбавляються від оригінального двигуна і встановлюють замість нього батарейну силову установку, розроблену фірмою Electric GT. При цьому на машинах вдається зберегти вихідну механічну коробку, причому пересуватися можна і перемикаючи передачі, і в повністю автоматичному режимі.

Віддача двомоторної установки становить близько 203 кінських сил і 270 Нм крутного моменту – найпотужніший двигун Fiat 124 Sport Spider видавав 135 сил. З місця до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) Spider America EV розганяється за шість секунд – удвічі швидше за донорський Fiat. Максимальна швидкість – 210 кілометрів на годину. Запас ходу не вказано, але, за словами компанії, він вищий, ніж у сучасного Fiat 500e (200 кілометрів по WLTP).

Крім заміни двигуна, фахівці Roadster Salon модернізують кермове управління родстера, шасі, гальма та посилять кузов. Салон обшивають дорогою шкірою у стилі вінтажних Maserati і Ferrari. Початкова ціна електрокара – 139 995 доларів. Можна замовити базову модель на основі Lusso S2 з одним електромотором – вона обійдеться у 89 995 доларів.

В останні роки перетворення класичних машин на електрокари набирає популярності. Причому, кіт-комплекти пропонують не тільки сторонні фірми, а й самі виробники. Наприклад, у 2017 році Jaguar показав батарейний родстер на базі E-Type, а стартап Lunaz, заснований колишнім технічним директором Renault F1 Джоном Хілтоном, запропонував переводити на електротягу британські класичні спорткари.

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