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Клариса: дивіться трейлер продовження "Мовчання ягнят"

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Дивитись трейлер серіалу Клариса онлайн - фото 1
Дивитись трейлер серіалу Клариса онлайн

У мережі показали перше промо до сиквелу "Мовчання ягнят", а саме серіалу "Клариса" (Clarice). Дивіться трейлер онлайн та дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

Телекомпанія CBS потішила шанувальників трилерів трейлером нового серіалу "Клариса" (Clarice), який продовжить історію з культового "Мовчання ягнят". Прем'єра серіалу запланована вже на 11 лютого.

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Сюжет розгорнеться навколо агентки ФБР Клариси Старлінг у 1993 році. Після моторошної зустрічі з серійним убивцею Ганнібалом Лектором вона все ж повернеться до розслідувань.

Головні ролі виконали: Ребека Брідс, Майкл Кадліц, Лукка Де Олівейра, Нік Сендоу та інші.

Клариса, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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